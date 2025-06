L’universo di Elden Ring si espande ancora, stavolta grazie all’inventiva della scena modding.

Il celebre modder Yui, già noto per aver introdotto la co-op senza interruzioni in titoli come Sekiro, Dark Souls Remastered ed Elden Ring, ha recentemente annunciato aggiornamenti importanti per la sua mod dedicata a Elden Ring: Nightreign (che trovate su Amazon), che potrebbe spingere il limite dei giocatori ben oltre quanto immaginato.

Secondo quanto riportato in un post su Patreon, il codice di base di Nightreign è attualmente limitato a tre giocatori, ma questa restrizione è "hardcoded", ovvero scritta direttamente nel codice sorgente.

Yui ha dichiarato che ha già superato questo limite con la versione base di Elden Ring, e che una volta effettuate le patch necessarie, il numero massimo di giocatori può diventare estremamente flessibile: fino a 127, in teoria.

«Una volta superato il 'cap' dei giocatori, può essere praticamente qualsiasi cosa», spiega Yui. «Fare una mod per supportare quattro giocatori equivale a supportarne anche 127 (con i limiti imposti dalle prestazioni)».

Ovviamente, quel riferimento alle "prestazioni" è il grande punto interrogativo. Anche se tecnicamente possibile, gestire decine o centinaia di giocatori simultanei in un gioco vasto e denso come Elden Ring comporterebbe sfide tecniche enormi, dal netcode alla gestione del mondo persistente, fino alla stabilità generale dell’esperienza.

Yui non si è fermato qui: ha anche accennato a idee per nuove modalità PvP, tra cui duelli con fuoco amico e sistemi di invasione – un’aggiunta significativa per un’espansione che, per ora, non prevede alcuna forma di PvP ufficiale.

Considerata l’esperienza del modder, queste opzioni potrebbero rappresentare un’alternativa molto concreta ai contenuti ufficiali, e arricchire notevolmente l’endgame.

Un Elden Ring con 127 giocatori contemporaneamente? Al momento resta solo una possibilità teorica, ma considerando il talento e il curriculum del modder, non è così assurdo pensare che un giorno possa diventare realtà. Ad ogni modo, mi accontenterei anche solo di una modalità per due giocatori, ufficiale.