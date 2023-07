Elden Ring, ecco il peluche di cui ora avete bisogno

Elden Ring non è certo il tipo di videogioco che potremmo definire "tenero" come un peluche, ma il peluche di Miriel ci fa cambiare subito idea.

Il soulslike di From Software, che trovate su Amazon, ha proposto sempre personaggi di vario tipo ma nessuno di questi suscita reale tenerezza.

Tra questi Godrick, di cui i giocatori più attenti hanno scoperto un inquietante segreto dopo tantissimo tempo condividendolo online.

Per non parlare di Malenia, la temibile avversaria che è stata al centro di una delle storie più incredibili di Elden Ring, mentre ora è quasi una passeggiata di salute per molti.

Questo ha reso il titolo di From Software ovviamente amato e famoso, talmente tanto che non potevano mancare i peluche di Elden Ring.

E quale potrebbe essere il soggetto migliore se non Miriel, Pastore dei Voti?

D'altronde Miriel era già diventato uno dei personaggi più amati di Elden Ring per il fatto di essere una tartarugona docile e gentile, e il peluche lo rende ancora più adorabile.

Prodotto da Youtooz, il peluche misura circa 22cm e il suo grande guscio verde e marrone protegge il corpo marrone morbido, ma incredibilmente robusto, squamoso che «emerge dalla sicurezza», per citare la descrizione ufficiale che riporta anche una realizzazione al 100% in cotone PP.

Il peluche viene venduto a $30 e, purtroppo, al momento non può essere spedito in Italia. Per motivi di restrizioni della licenza della Elden Ring Collection può essere spedito solo negli Stati Uniti e nel Canada.

Nel frattempo potete consolarvi con le carte di Elden Ring in stile Magic, una creazione dei fan che vorremmo subito diventasse reale.

Intanto il soulslike potrebbe arrivare anche su Xbox Game Pass come effetto dell'acquisizione di Activision-Blizzard, ma per ora è solo una congettura.