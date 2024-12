eFootball annuncia la partnership con... Holly e Benji!

Konami ha annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo su eFootball a partire dal 5 dicembre 2024, con il free-to-play calcistico che si aggiornerà alla versione 4.2.0.

Tra le novità di questo update, gli sviluppatori hanno già anticipato una partnership particolarmente significativa: la prima collaborazione della nuova stagione sarà infatti con Captain Tsubasa, celebre anime e manga calcistico da noi adattato anche come Holly e Benji.

Al momento non sappiamo che cosa includerà con esattezza questa partnership, ma Konami ha rilasciato un'immagine promozionale che vede le star Messi, Neymar e Suarez indossare magliette ispirate alla serie: possibile dunque che vengano rilasciati kit esclusivi per le nostre squadre.

I fan di Captain Tsubasa hanno già avuto modo di divertirsi con un videogioco a tema (che potete recuperare su Amazon), ma presto potranno scoprire un nuovo omaggio ai campioni di Holly e Benji anche nell'erede di PES.

Nel corso di collaborazioni per le precedenti edizioni erano state rilasciate anche nuove carte di giocatori reali, appositamente personalizzate per tenere conto delle partnership in questione: è plausibile immaginare che anche la nuova partnership di eFootball seguirà ragionamenti simili, oltre ad eventi a tema per sbloccare tante ricompense.

L'appuntamento è fissato dunque a questo giovedì per il nuovo aggiornamento di eFootball, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno rilasciati dettagli più precisi in merito.

A tal proposito, vi anticipiamo che l'aggiornamento 4.2.0 era particolarmente atteso dalla community: Konami aveva infatti avvisato i fan con largo anticipo che alcuni allenatori e giocatori sarebbero improvvisamente diventati inutilizzabili.

Come potete immaginare, il tutto è dovuto a motivi di licenza, che hanno reso impossibile a Konami confermare questi elementi giocatori e allenatori anche per le nuove edizioni.

Riteniamo dunque doveroso ricordarvi ancora una volta di controllare accuratamente tutti i dettagli, prendendo le dovute precauzioni per assicurarvi di non farvi trovare impreparati.