eFootball 2025, l'update 4.4.0 introduce il cross-play: ecco le novità

Con il nuovo aggiornamento di eFootball 2025, Konami dimostra ancora una volta di aver voluto prestare particolare attenzione ai feedback della community, introducendo una delle feature più richieste dal lancio del free-to-play.

Grazie all'update 4.4.0, che sarà disponibile da oggi 17 aprile al termine della manutenzione programmata, eFootball introdurrà ufficialmente il cross-play, permettendoci di giocare con i nostri amici e con avversari da tutto il mondo anche su piattaforme diverse.

Come segnalato da VGC, il cross-play sarà compatibile per le versioni console e su PC, mentre almeno per il momento non vengono segnalate novità con le edizioni mobile del free-to-play calcistico (trovate eFootball Coin per acquisti in-game su Amazon).

Konami ha anche deciso di combinare gli eventi Ranking e della eFootball League, facendo in modo che vi siano classifiche uniche per tutte le piattaforme, invece di essere disponibili separatamente in base alla versione di gioco come accadeva fino a questo momento.

Nel corso dell'eFootball Connect, presentazione video dove sono state mostrate tutte le novità del nuovo aggiornamento, il general producer Junichi Taya ha anche annunciato l'introduzione di avversari controllati dall'IA nella eFootball League, rendendola così più accessibile ai nuovi giocatori.

La modalità competitiva di eFootball 2025 poteva infatti spaventare i neofiti nel corso delle prime divisioni: il general producer spiega che l'idea era ottenere un approccio che permettesse agli utenti di abituarsi, così che dopo aver battuto la CPU nelle divisioni 2 e 3 i giocatori siano finalmente pronti ad affrontare altri avversari umani.

Tra le altre novità della patch 4.4.0 di eFootball segnaliamo l'aggiunta dello Smart Assist nella eFootball League, la possibilità di spendere GP per ottenere 500 spazi aggiuntivi per i giocatori di riserva, poter svincolare più giocatori contemporaneamente dopo una sbustata, un nuovo programma di allenamenti che aumenterà le possibilità di ottenere abilità specifiche e, infine, l'abilità di cancellare skill aggiunte.

L'aggiornamento dovrebbe essere disponibile tra poche ore: si tratta indubbiamente di feature interessanti che, probabilmente, servono anche a preparare il terreno per la prossima stagione calcistica.