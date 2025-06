I videogiochi sanno regalarci esperienze davvero particolari, e l'autore di Vampire Survivors non poteva che fare da mecenate nella pubblicazione di un gioco come Berserk or Die, in cui dovrete picchiare le mani sulla tastiera.

Sviluppato da Nao Games e presentato da poncle, Berserk or Die è ufficialmente disponibile da oggi 9 giugno 2025, su Steam al prezzo di 3,99€.

Svelato durante il PC Gaming Show, questo originale action-slash introduce un sistema di controllo davvero unico basato sull'uso frenetico della tastiera: più tasti premerete, più potenti e spettacolari saranno i vostri attacchi.

In Berserk or Die, il giocatore veste i panni di un soldato solitario, l'ultimo rimasto su un campo di battaglia devastato, impegnato a respingere orde di nemici che arrivano da ogni direzione.

Per sopravvivere a queste ondate incessanti, sarà necessario fare acquisti dai mercanti per ottenere oggetti magici e curarsi, allenarsi duramente per apprendere nuove abilità e, soprattutto, premere quanti più tasti possibile sulla tastiera. Il movimento del personaggio durante ogni livello è completamente gestito tramite gli attacchi stessi: non esiste una "meta" da raggiungere, l'unico obiettivo è resistere all'ondata nemica.

Più tasti verranno colpiti, più devastanti saranno i colpi assestati. È importante notare che, per chi preferisce un approccio diverso o ha esigenze particolari, il gioco supporta anche i controller e offre diverse opzioni di accessibilità.

Quando la barra speciale è carica, un singolo gesto di scuotimento del mouse scatenerà una mossa speciale capace di travolgere tutti i nemici sullo schermo. Al calar della notte, sarà possibile visitare i mercanti per acquistare oggetti magici, curarsi e potenziare il proprio personaggio, e addestrarsi per apprendere nuove, potenti abilità.

Ciò che rende Berserk or Die davvero unico e appagante è il puro piacere di assestare un colpo perfetto e guardare i nemici volare via in una spettacolare pioggia di pixel, dicono gli sviluppatori, un elemento distintivo dello stile del creatore del gioco, Nao Shibata, che ha infuso il titolo con una pixel art unica. La colonna sonora originale, composta da Filippo Vicarelli, già noto per il suo lavoro su Vampire Survivors, contribuisce a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente.

E se dopo aver giocato a Berserk or Die avrete bisogno di una nuova tastiera, qui trovate alcune soluzioni per continuare a giocare.