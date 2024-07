EA Sports FC pigliatutto: annunciata la partnership esclusiva con l'AS Roma

Electronic Arts non si ferma più e, dopo l'annuncio di poche ore fa del raggiunto accordo di esclusività pluriennale con il Napoli, oggi è il turno dell'AS Roma. La squadra capitolina, infatti, ha a sua volta firmato una partnership esclusiva pluriennale con lo sviluppatore di EA Sports FC, che potrà così inserire il club giallorosso nei suoi prossimi appuntamenti con tutti i dettagli su licenza.

La notizia, condivisa sui social e sul suo sito ufficiale dalla Roma – che ci ha anche raggiunto con una nota stampa – sottolinea che «questo accordo esclusivo vedrà l’AS Roma completamente integrata nel gioco, inclusi FC MOBILE e FC Online, segnando la dedizione di EA SPORTS nel fornire ai giocatori un’esperienza calcistica autentica e completa»

La notizia coinvolge anche l'AS Roma Femminile, che in caso non seguiste il campionato femminile ha una formazione davvero fortissima, capace di vincere lo scorso anno sia lo Scudetto che la Coppa Italia, e che conta su atlete di livello assoluto come, tra le altre, le azzurre Valentina Giacinti e Manuela Giugliano.

L'inclusione del team femminile in EA Sports FC 25 segna, secondo la Roma ed Electronic Arts, «l'impegno di EA Sports FC nel voler avere un impatto a favore del calcio femminile, in tutto il mondo».

Così come l'annuncio della partnership con il Napoli era stato accompagnato dalle parole di Geolier, quello della Roma è stato commentato dal giovane cantante Blanco, tifoso giallorosso che compare anche nel video (potete vederlo poco sopra).

«Siamo molto lieti di dare il bentornato tra i nostri partner a un marchio così prestigioso e popolare tra i giocatori di tutto il mondo come EA SPORTS FC» ha voluto commentare Lina Souloukou, CEO dell’AS Roma.

«È motivo di grande soddisfazione per il nostro Club essere rappresentati nel videogioco non solo attraverso la squadra maschile, ma anche con la presenza delle nostre Campionesse Italiane. Ringraziamo EA SPORTS per averci dato questa opportunità che rappresenta un enorme passo avanti a livello culturale per l’affermazione del calcio femminile».

Grazie all'accordo, i giocatori troveranno in EA Sports FC tutti i giocatori della Roma maschile e femminile, le divise ufficiali e ovviamente l'inconfondibile stemma della Lupa della squadra capitolina.

L'appuntamento con EA Sports FC 25 è fissato per il 27 settembre su PC e su tutte le console e i pre-ordini sono già aperti.