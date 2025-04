EA Sports FC 25, disponibile l'Update 12: ecco cosa cambia

Le principali competizioni calcistiche stanno ormai arrivando alle battute finali, ma per gli appassionati di EA Sports FC 25 è ancora tempo di nuovi aggiornamenti ufficiali: il team di sviluppo ha infatti rilasciato il Title Update #12, disponibile da ora su tutte le versioni di gioco.

Proprio come accaduto in occasione della precedente patch, non sono arrivate modifiche vere e proprie a livello di gameplay: si tratta solo di un aggiornamento di manutenzione, che mira a sistemare diversi problemi emersi con l'ultimo aggiornamento.

Di seguito trovate il changelog completo pubblicato sulla pagina Trello ufficiale, che abbiamo tradotto per voi in lingua italiana:

Ultimate Team Risolto il seguente problema: Alcuni oggetti giocatore esterno potevano essere usati nella posizione del portiere. Club Risolto il seguente problema: L'indicatore dell'interfaccia utente Victory Point mostrava in modo errato le partite Rush senza un club. Modalità Carriera Risolti i seguenti problemi: Quando si entra in un Live Start Point con una squadra che si trova in fondo alla classifica, una sconfitta o un pareggio potevano comportare il licenziamento dell'allenatore dopo la prima partita.

Risolti i casi in cui alcune competizioni non assegnavano correttamente i premi in denaro.

La crescita del giocatore non veniva visualizzata correttamente nell'hub della squadra dopo la modifica della valutazione OVR di un giocatore.

Alcune posizioni non venivano visualizzate per determinati giocatori nei piani di sviluppo. Generale, audio e visivo Apportate le seguenti modifiche: Aggiornati alcuni badge, trofei, capelli e kit.

Aggiunte 3 star head che diventeranno visibili nel gioco dopo il Server Release nel prossimo futuro. Risolto il seguente problema: Risolti casi di vari problemi di stabilità che avrebbero potuto verificarsi.

Come anticipavamo in apertura, il Title Update #12 è disponibile da adesso su tutte le versioni in commercio di EA Sports FC 25 (come l'edizione PS5, che trovate su Amazon).

Vi invito come sempre ad aggiornare le vostre copie di gioco il prima possibile, qualora ovviamente non abbiate già effettuato il download.

Colgo anche l'occasione per ricordarvi che tra pochi giorni assisteremo al ritorno di una nuova icona storica: presto potrete reclutare Franz Beckenbauer su Ultimate Team, ma anche utilizzarlo nella squadra Classic XI.