EA Sports FC 24, disponibile l'Update 7: ecco le novità

Electronic Arts ha annunciato il lancio del Title Update #7 di EA Sports FC 24, nuovo importante aggiornamento per il suo popolare gioco calcistico che ha raccolto l'eredità dei vecchi FIFA.

EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon), nonostante il cambio di nome, rimane ancora oggi un vero e proprio punto di riferimento per tutti i fan dello sport, soprattutto grazie a un gameplay divertente e a modalità come Ultimate Team che accolgono milioni di giocatori.

Con un breve post sul profilo ufficiale X dedicato, gli sviluppatori hanno annunciato che l'Update 7 è già disponibile per il download su tutte le versioni, con diversi bugfix e alcune modifiche per versioni specifiche (via ComicBook).

La versione Switch in particolar modo ha ricevuto non solo un bugfix per i tiri, che a volte potevano portare la palla a oltrepassare la rete con tiri potenti, ma anche una diversa grafica dedicata ai pulsanti se si sceglierà di giocare con i Joy-Con separati.

Su PS4 e Xbox One è stato inoltre risolto un problema che poteva impedire ad alcuni passaggi di precisione di non verificarsi correttamente, così come è stato sistemato un bug che causava un messaggio errato sulle versioni Xbox con cross-play disattivato.

L'ultimo bug specifico segnalato riguarda la versione PC, dove viene segnalato che poteva verificarsi uno strano problema se si sceglieva di giocare utilizzando squadre internazionali.

Ma l'Update 7 non include soltanto risoluzioni di bug, ma anche alcune novità per il bilanciamento, che vi riporteremo di seguito tradotte in lingua italiana:

Ridotta la precisione dei passaggi alti e dei passaggi alti di precisione se effettuati ad angolazioni estreme.

Migliorata la reattività dei passaggi di precisione richiesti.

Ridotta leggermente la velocità potenziale massima dei passaggi filtranti a effetto.

Aumentata l'altezza massima potenziale della traiettoria della palla dei passaggi alti e di precisione se effettuati ad angolazioni estreme.

Sono state inoltre migliorate alcune animazioni durante le corse e le transizioni tra tiri e celebrazioni, insieme all'aggiunta di nuove Star Head e grafiche dedicate per kit, scarpe, guanti, cartelloni pubblicitari, trofei e tanto altro ancora.

Se siete curiosi di scoprire tutti i bugfix e le piccole modifiche implementate, vi lasciamo al changelog completo in lingua inglese al seguente indirizzo.

Nel caso vogliate invece saperne di più sul nuovo titolo sportivo di Electronic Arts, vi lasciamo alla nostra recensione di EA Sports FC 24. Potete anche consultare la nostra guida dedicata per diventare maestri di calcio.