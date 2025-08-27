Dopo anni di attesa e speculazioni, EA ha finalmente svelato quando i giocatori potranno mettere le mani sulla nuova versione di Skate, il reboot che promette di rivoluzionare completamente l'esperienza di skateboarding digitale.

Con un nuovo trailer ufficiale rilasciato nelle scorse ore sui propri canali ufficiali, il publisher ha confermato che la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 16 settembre 2025, quando il titolo approderà in accesso anticipato su PC e sulle console Xbox e PlayStation.

Sarà un gioco disponibile interamente gratis in formato free-to-play, con una monetizzazione basata sugli elementi cosmetici: di seguito vi lasciamo al release trailer ufficiale.

Come riporta PC Gamer, il cuore pulsante di questa nuova avventura sarà San Vansterdam, una metropoli virtuale dalle dimensioni imponenti che si estende attraverso quattro quartieri distinti: ogni zona è stata progettata con una personalità unica, offrendo sfide specifiche e un'atmosfera caratteristica che riflette la diversità culturale delle moderne città cosmopolite.

La filosofia alla base del progetto punta a catturare l'essenza autentica della cultura skateboard, dove la creatività e l'espressione personale sono elementi fondamentali: Jeff Seamster, responsabile creativo del progetto, ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di creare uno spazio aperto e accogliente, modellato direttamente dai feedback della comunità di giocatori.

Una delle novità più significative riguarda i controlli "off-board", che permetteranno ai giocatori di esplorare l'ambiente anche a piedi: una meccanica che amplia notevolmente le possibilità di esplorazione, consentendo di raggiungere nuove location, scalare edifici e scoprire spot inediti dove praticare le proprie evoluzioni.

L'integrazione di questa funzionalità rappresenta un'evoluzione naturale del gameplay tradizionale della serie che, a differenza di quanto fatto da concorrenti come Tony Hawk's Pro Skater (trovate l'ultimo remake su Amazon) permetterà di muoversi anche senza lo skateboard.

Il sistema Quick Drop introduce un elemento rivoluzionario nel franchise, permettendo ai giocatori di posizionare liberamente rampe, corrimano, panchine e altri ostacoli ovunque nel mondo di gioco: questa caratteristica trasforma ogni utente in un vero e proprio street designer, capace di ridisegnare l'ambiente urbano secondo la propria visione artistica e le proprie esigenze tecniche.

Il nuovo Skate offrirà anche modalità competitive e cooperative che sfruttano appieno le potenzialità del gioco multipiattaforma, con supporto completo per cross-platform e cross-progression. Un titolo ambizioso e promettente, su cui presto i giocatori potranno mettere le mani, con qualche settimana di pazienza.