E3 2024 in forse, ma per il 2025 sarà una rivoluzione [Agg.]

Aggiornamento 16.36: GamesIndustry.biz ha specificato in passaggio della notizia originale che nel 2024 si potrebbe comunque tenere un qualche tipo di evento non meglio specificato.

L'ESA ha informato il Los Angeles Convention Center, sede tradizionale dell'E3, che non organizzerà l'evento nel 2024, ma se questi dovesse svolgersi, non avrà luogo in quella sede.

Advertisement

Notizia orginale:

Sappiamo bene, ormai, che l'E3 2023 è naufragato, diventando un simbolo del fatto che quella che un tempo era la fiera più importante dei videogiochi è ormai "morta".

Secondo GamesIndustry.biz (via VGC), l'ente commerciale sta lavorando a una "completa reinvenzione" dell'E3 per il 2025.

ReedPop aveva firmato un accordo pluriennale per l'E3 nel 2023. Tuttavia, il suo primo tentativo di rilanciare l'evento è stato annullato all'inizio di quest'anno.

«Apprezziamo la partnership di ReedPop negli ultimi 14 mesi e sosteniamo i loro continui sforzi per riunire l'industria e i fan attraverso i loro vari eventi», ha dichiarato il presidente e CEO dell'ESA Stanley Pierre-Louis.

«Sebbene la portata dell'E3 rimanga ineguagliata nel nostro settore, stiamo continuando a studiare come evolverlo per servire al meglio l'industria dei videogiochi e stiamo valutando ogni aspetto dell'evento, dal formato alla location. Ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo di convocazione del settore e non vediamo l'ora di condividere le novità dell'E3 nei prossimi mesi».

E ancora: «Ci siamo trovati molto bene a lavorare con l'ESA e apprezziamo il loro impegno nei confronti dell'industria dei giochi nel suo complesso», afferma Kyle Marsden-Kish, responsabile degli eventi videoludici di ReedPop.

«Anche se non saremo coinvolti nel futuro dell'E3, non vediamo l'ora di vedere la sua evoluzione e dove l'ESA lo porterà».

I toni sono sicuramente molto diversi da quelli dell'annuncio dell'E3 2023, quando l'ESA parlò di un ritorno in grande stile prima che il progetto franasse sotto i loro piedi. Non ci resta che augurargli buona fortuna, ne avranno bisogno.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.