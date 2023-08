È partita su Amazon la ASUS Games Week: sconti su GPU e periferiche da gioco

In queste ore, chi ha intenzione di rinnovare i suoi hardware dedicati al gaming potrebbe approfittare delle offerte appena lanciate da Amazon nella sua ASUS Games Week: diverse periferiche e molti hardware del noto produttore, infatti, sono proposti con prezzo ridotto – che coinvolge anche qualche GPU, oltre a vari dispositivi da affiancare alle vostre console e ai vostri PC da gioco.

A spiccare sul fronte delle GPU è lo sconto riservato alla ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 V2 che, a un prezzo accessibile, vi permette con i suoi 12 GB GDDR6 di tuffarvi nel mondo dei videogiochi con ray-tracing. Rispetto alla generazione precedente, il Core RT di cui è equipaggiata questa GPU permette una trasmissione dei dati due volte più veloce, migliorando anche la resa del ray-tracing stesso.

La RTX 3060 V2 in occasione della ASUS Games Week di Amazon è proposta a 306,99 euro, con uno sconto del 10% rispetto ai 339,79 euro normalmente previsti di listino.

Non si tratta, però, dell'unico prodotto proposto in offerta, come potete notare nella pagina dedicata su Amazon. Tra le altre promozioni, infatti, si evidenziano anche degli sconti fino al 15% su mouse e tastiere ASUS ROG: nel primo caso si parla di ASUS ROG Falchion, una tastiera 65% che occupa poco spazio ma ha tutto quello che vi serve per giocare; in alternativa, è previsto uno sconto anche sulla tastiera high-end ASUS ROG Azoth, interamente personalizzabile e disponibile con un risparmio dell'11%.

Sul fronte dei mouse, invece, fari puntati su ASUS ROG Gladius III, soluzione wireless pensata specificamente per il gioco, ora in sconto del 15%. A fargli compagnia, se volete qualcosa di più aggressivo, anche il mouse ASUS ROG Spatha X, in sconto dell'8%.

Le promozioni rimarranno attive nel corso della settimana e potete vederle tutte visitando il link di seguito.