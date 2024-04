Due giochi gratis da oggi su Xbox Game Pass

Il mese di aprile è appena iniziato e da oggi sono disponibili due nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Dopo il reveal dei primi giochi di aprile e riepilogando le informazioni già in nostro possesso, la lista di titoli in arrivo si è decisamente allungata, rivelandosi davvero interessante.

I fan iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) possono dunque prepararsi a un nuovo mese ricco di grandi novità.

Di seguito i giochi disponibili dalla giornata di oggi, 2 aprile 2024:

F1 23 (Cloud) - 2 aprile

- 2 aprile Superhot: Mind Control Delete - 2 aprile

F1 23 è il videogioco ufficiale del 2023 FIA Formula One World Championship, ed è «il nuovo capitolo dell'appassionante modalità narrativa "Braking Point" è pieno zeppo di accese rivalità e corse a folle velocità. Gareggia nei nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar e ottieni ricompense e potenziamenti in F1 World».

Superhot: Mind Control Delete invece è il terzo gioco del franchise di Superhot, il quale offre «una visione più completa del mondo di SUPERHOT, più storia, più gameplay unico. Prendi parte alla danza in slow-motion della distruzione più a lungo di quanto tu abbia potuto prima d'ora».

Possiamo soltanto attendere eventuali ulteriori annunci ufficiali per scoprire con quali altri titoli si allungherà questa lista, ma nel frattempo potete già iniziare a giocare questi titoli se siete abbonati a Game Pass.

Per poter poter scaricare il gioco senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina del titolo per poterlo scaricare gratis.

