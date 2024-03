Dragon's Dogma 2 potrebbe punire chi accetta troppe sidequest

Hideaki Itsuno e tutto il suo team hanno ribadito in più occasioni che il mondo di Dragon's Dogma 2 si evolverà insieme a noi con il passare del tempo: questo particolare aspetto del nuovo action RPG potrebbe portare a conseguenze inaspettate, per tutti quei giocatori che amano portare a termine tantissime missioni.

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, ovviamente anche in Dragon's Dogma 2 (potete prenotarlo su Amazon) sarà possibile seguire la storia principale oppure impegnarsi nel portare a termine le missioni secondarie.

Tendenzialmente, gli amanti degli RPG tendono ad accettare e completare tutte le sidequest possibili, prima di tornare a scoprire la storia principale: un comportamento che, tuttavia, dovrebbe venire scoraggiato nel nuovo gioco di casa Capcom.

VideoGamer segnala uno screenshot pubblicato su Reddit dall'utente Strange_Music, che avverte i giocatori nel caso si decida di accettare troppe missioni in contemporanea.

Dragon's Dogma 2 ricorderebbe infatti ai suoi fan che il mondo di gioco si evolve in tempo reale: impiegare troppo tempo nel completare una missione, dopo averla accettata, potrebbe non rivelarsi molto piacevole.

Non è chiaro se queste conseguenze modificheranno anche gli eventi della storia principale o se ci si riferisce soltanto a limiti temporali per le sidequest, ma in ogni caso sarà meglio ricordarsi di accettare soltanto quello che può davvero essere umanamente possibile completare in tempi brevi.

Insomma, se noterete un evento che sembra essere particolarmente urgente nella storia di gioco, probabilmente sarà meglio sbrigarsi e portarlo a termine il prima possibile, per evitare potenziali fallimenti.

Se non vedete l'ora di lanciarvi all'avventura, potete ingannare l'attesa scaricando gratis già da ora l'editor di personaggi di Dragon's Dogma 2, così da poter iniziare ad esplorare fin da subito il mondo di gioco non appena il gioco completo sarà disponibile.

Assicuratevi inoltre che vi rimanga abbastanza spazio libero in memoria per l'installazione, soprattutto se volete fare il pre-load con l'edizione digitale.

Proprio come il capitolo originale, ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è stato pensato per essere esclusivamente un'esperienza single player: Itsuno ha chiarito che il multiplayer non è mai stato nei pensieri del team di sviluppo.