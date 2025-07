L'ultimo Nintendo Direct Partner Showcase ci ha riservato diverse grandi sorprese in casa Square Enix, con ben due nuovi giochi HD-2D in uscita particolarmente interessanti: un nuovo capitolo di Octopath Traveler e una nuova IP inedita.

Ma pochi istanti fa, a poche ore dalla conclusione di questo evento, il publisher ha voluto ricordarci che questi non sono gli unici progetti in arrivo, publicando un nuovo trailer ufficiale per l'attesissimo Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Proprio come accaduto con il terzo capitolo — che funge in realtà da prequel a queste nuove avventure — Square Enix ha voluto proporre un'esperienza nostalgica ma allo stesso tempo ricca di novità, in grado così di soddisfare anche i fan storici.

Lo dimostra anche la lunghezza stessa del nuovo filmato, di circa 2 minuti complessivi, che vi riproponiamo di seguito:

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (potete prenotarlo su Amazon) non solo propone diverse scene inedite aggiuntive, ma nel caso del secondo capitolo ci sarà anche una novità aggiuntiva per il party.

Il trailer ci svela infatti l'ingresso della Principessa di Cannock in Dragon Quest II, che completerà dunque un party composto da 4 eroi: un'aggiunta che non solo permetterà di scoprire nuovi dettagli della storia, ma che darà inevitabilmente una mano durante le battaglie più ostiche.

Non a caso Square Enix ha deciso di intitolare questa nuova raccolta come «un nuovo inizio e una nuova fine», sottolineando di avere forti ambizioni per questi nuovi remake di Dragon Quest, che dovrebbero essere in grado di riproporre questi grandi classici a un pubblico più moderno.

E se il team di sviluppo dovesse riuscire a ripetere quanto di buono già fatto con il remake del terzo capitolo, il successo dovrebe essere quantomeno assicurato.

Vi ricordo che l'uscita di Dragon Quest I & II HD-2D Remake è prevista per il 30 ottobre 2025: sarà disponibile su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam e Microsoft Store).

Nel caso siate interessati alle versioni Nintendo, colgo l'occasione per ricordarvi di scegliere con cura l'edizione console che più vi interessa: Square Enix ha già avvisato che non sarà possibile effettuare l'upgrade dalla versione Switch a Switch 2.