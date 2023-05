Dragon Ball Z Kakarot per PS5 al prezzo più basso di sempre!

Siete fan di Dragon Ball e state cercando un nuovo videogioco basato sul celeberrimo manga/anime? Se la risposta è sì, allora siete nel posto giusto! Oggi, vogliamo presentarti un'offerta che non potrai rifiutare: la versione PS5 di Dragon Ball Z Kakarot è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre! Infatti, potete portarvi a casa di Dragon Ball Z Kakarot a soli 23,99€, con uno sconto del 20% rispetto all'usuale prezzo di listino!

Sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, Dragon Ball Z Kakarot segue fedelmente la storia ideata da Akira Toriyama e ripercorre le avventure del protagonista principale Goku e dei suoi amizi. A differenza della maggior parte dei giochi della serie, Dragon Ball Z: Kakarot è sia un gioco di ruolo che uno di combattimento.

In Dragon Ball Z Kakarot potrete aumentare le vostre abilità e poteri attraverso l'allenamento e l'esperienza acquisita nelle battaglie, nonché nelle attività collaterali come la pesca, la caccia e l'esplorazione. Inoltre, Dragon Ball Z Kakarot non solo vi permetterà di rivivere le battaglie memorabili della serie, ma anche momenti di vita quotidiana dei personaggi, che contribuiscono ad arricchire la trama e a dare una visione più completa del mondo di Dragon Ball.

