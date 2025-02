Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC DAIMA svela uscita e prezzo

Bandai Namco e CyberConnect2 hanno annunciato il lancio del nuovo DLC per Dragon Ball Z: Kakarot, intitolato "DAIMA: Adventure Through The Demon Realm Pack".

Questo attesissimo contenuto aggiuntivo si ispira alla nuova serie anime Dragon Ball DAIMA (di cui trovate chicche niente male su Amazon) e offrirà ai giocatori un'esperienza di gioco inedita, con nuove meccaniche, personaggi e ambientazioni.

Il DLC sarà suddiviso in due parti: la prima verrà resa disponibile tra luglio e settembre 2025, mentre la seconda arriverà tra gennaio e marzo 2026.

Entrambe le parti del pacchetto saranno acquistabili insieme al prezzo di €34.99 sugli store digitali ufficiali. I pre-ordini sono già aperti, permettendo ai fan della saga di assicurarsi in anticipo l'accesso a questo nuovo capitolo dell'avventura.

Questo nuovo contenuto porterà i giocatori nel misterioso Mondo dei Demoni, una dimensione oscura e ricca di insidie, popolata da creature pericolose e alleati inaspettati.

Nei panni di Goku (Mini), una versione ringiovanita dell'eroe Saiyan, i giocatori dovranno affrontare sfide inedite e collaborare con nuovi compagni: Glorio, Shin e Panzy. Ognuno di questi personaggi avrà un ruolo chiave nell'avventura e fornirà supporto strategico nelle battaglie e nell'esplorazione.

Il DLC introduce nuove meccaniche di combattimento e strumenti che ampliano il gameplay.

Tra questi, il Power Pole, un'arma iconica che permetterà a Goku di eseguire attacchi estesi e di interagire con l'ambiente in modi inediti. Inoltre, i giocatori potranno sfruttare il Medi-Bug, un oggetto speciale che garantirà effetti strategici in battaglia.

Le mappe e i campi di gioco sono stati realizzati con grande attenzione ai dettagli per ricreare fedelmente l'ambientazione dell'anime Dragon Ball DAIMA.

Ogni area offrirà paesaggi intricati da esplorare, nuovi nemici da affrontare e misteri da svelare. Il viaggio attraverso il Regno dei Demoni porterà i giocatori a scoprire segreti nascosti e a interagire con personaggi mai visti prima nel franchise.

Chi acquisterà il pacchetto completo riceverà anche una serie di bonus esclusivi per migliorare l'esperienza di gioco.

Insomma, "DAIMA: Adventure Through The Demon Realm Pack" promette di offrire una dimensione fresca ed emozionante a Dragon Ball Z: Kakarot, permettendo ai fan di vivere in prima persona le avventure della nuova serie.

