Dragon Age The Veilguard sta anche creando problemi a Inquisition

Dragon Age The Veilguard è, con tutta probabilità, il gioco più discusso del 2024 e continuerà ad esserlo anche dopo aver creato effetti negativi su Inquisition.

Il precedente capitolo dell'amata serie BioWare (lo trovate su Amazon) è rimasto nei cuori dei fan, soprattutto dopo l'accoglienza tiepida e le controversie legate a The Veilguard che sono emerse dopo la pubblicazione del gioco.

Controversie che coinvolgono anche il citato Inquisition perché, come riporta The Gamer, i server del gioco sono esplosi.

In questo momento è impossibile per molti giocatori importare gli stati del mondo personalizzati da Dragon Age Keep. Questo malfunzionamento obbliga chi avvia una nuova partita a usare il mondo predefinito, ignorando le scelte fatte nei capitoli precedenti. Anche chi aveva già completato l’importazione prima del problema non riesce più ad accedere ai propri dati.

Electronic Arts e BioWare sono al corrente della situazione da diversi giorni, grazie ai fan che hanno trovato molte difficoltà nell'accedere alla funzione e hanno prontamente comunicato il problema. I responsabili delle realtà hanno confermato che ci sono già delle indagini in corso per identificare il problema, ma la "vecchiaia" di Inquisition e soprattutto il lancio di The Veilguard stanno rendendo questi lavori di manutenzione più complicati del previsto.

L'ultimo aggiornamento è arrivato poche ore fa:

«Volevevamo farvi sapere che stiamo ancora lavorando a questo problema. So che il classico messaggio "ci stiamo lavorando" sembra obsoleto. Credeteci, lo capiamo! Ci sono molte cose in ballo e su cui si sta lavorando con Dragon Age, quindi le cose sono un po' più lente su altri fronti.»

Tra le cose a cui sta lavorando BioWare ci sono infatti anche gli aggiornamenti tecnici, come l'ultimissimo che è stato pubblicato e che mira a risolvere alcuni problemi di Dragon Age The Veilguard.

A tutto questo si aggiungono anche le indagini interne che BioWare subirà per le performance di vendite di Dragon Age The Veilguard, che sicuramente daranno ulteriori problemi a tutta l'organizzazione.