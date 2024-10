Dragon Age: The Veilguard potrebbe non essere il flop che tutti temono

Dragon Age: The Veilguard, nonostante tutto, deve necessariamente essere un successo per lo sviluppatore BioWare.

Dopo due disastri di alto profilo come Mass Effect: Andromeda (che trovate su Amazon) e Anthem, lo studio ha bisogno di un titolo di spessore per ricordare a tutti che è uno dei migliori studi del settore quando si tratta di RPG narrativi per giocatore singolo.

Dragon Age: The Veilguard è un ottimo modo per farlo e, a prescindere dalla qualità complessiva del gioco (e qualche polemica di troppo), sembra che BioWare abbia in serbo un successo commerciale.

Secondo un utente di Reddit chiamato ItsLiinoh, sembra che le vendite di Dragon Age: The Veilguard su Steam siano già molto alte in vista dell'uscita di questo mese (via The Gamer).

Se si va a vedere l'attuale classifica dei più venduti su Steam, ignorando tutti i giochi già usciti, The Veilguard è il terzo gioco più preordinato, subito dopo Call of Duty: Black Ops 6 e Sonic x Shadow Generations.

Call of Duty e Sonic the Hedgehog sono franchise assolutamente giganteschi, quindi non è un problema essere dietro a questi titoli.

Vale anche la pena notare che, sebbene entrambi i giochi siano usciti da poche settimane, i pre-ordini di Dragon Age: The Veilguard sono superiori alle vendite recenti di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Dragon Ball: Sparking Zero, due dei titoli più popolari di quest'anno. Insomma, niente male.

Bisogna anche tenere conto del fatto che le recensioni di Dragon Age: The Veilguard non sono ancora state pubblicate (inclusa la nostra).

Molte persone aspetteranno di vedere se il gioco è valido prima di sborsare i soldi necessari per acquistarlo, il che significa che le vendite aumenteranno molto probabilmente quanto più ci avviciniamo all'uscita.

Si spera che la posizione di Dragon Age: The Veilguard in questi elenchi inizi a sfatare alcune delle affermazioni fatte sui social media riguardo alle presunte scarse vendite del gioco.