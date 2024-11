Dragon Age The Veilguard avrà DLC? BioWare fa chiarezza

Dragon Age The Veilguard è appena arrivato ma, nonostante l'attenzione che il titolo ha ricevuto, non ci sarà un seguito al discusso progetto di BioWare che ora è già concentrata su Mass Effect 5.

Lo rivela il direttore creativo di BioWare, John Epler, in una recente intervista a Rolling Stone.

Advertisement

Siamo ormai abituati da molto tempi ai videogiochi single player che durano nel tempo grazie a season pass e contenuti aggiuntivi, tra DLC e espansioni di vario tipo, ma Dragon Age The Veilguard non ne avrà.

BioWare interrompe quindi la tradizione di contenuti aggiuntivi per i suoi titoli, a volte anche molto importanti per approfondire la trama principale in questione, come spiega Epler nell'intervista.

Interrogato al riguardo, infatti, il direttore creativo è stato piuttosto chiaro dicendo che non ci sono piani per espansioni scaricabili, mentre il team è ora "completamente concentrato sul prossimo capitolo di Mass Effect".

Insomma, il gioco principale (lo trovate su Amazon) è tutto ciò di cui ci dobbiamo accontentare per quanto riguarda il ritorno dell'amata saga fantasy.

Nell’intervista, inoltre, Epler ha spiegato come il design di Veilguard sia stato influenzato dalla ricezione contrastante di Anthem e Mass Effect Andromeda:

«Penso che Andromeda fosse un gioco migliore di quanto suggerito dalla ricezione critica. [...] Ma, d’altro canto, non penso che quella ricezione fosse ingiusta. Al momento del lancio, c'erano problemi tecnici e cose che non funzionavano.»

Di Dragon Age The Veilguard vi avremmo parlato volentieri anche in chiave videoludica. Tuttavia ci sono state cause di forza maggiore che ce l'hanno impedito: ve l'abbiamo raccontato qui.

Ma ora basta parlare di Veilguard, a quanto pare, nonostante sia un titolo più importante del previsto in grado di dare a BioWare quel tipo di eredità di cui aveva bisogno. Lo ha detto Larian Studios, non noi!

A questo punto dobbiamo solamente attendere novità su Mass Effect 5, di cui sappiamo solamente che ci stupirà dal punto di vista grafico.