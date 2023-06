Dove vedere l'Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct in italiano

È l'atteso giorno di Xbox, che oggi dovrebbe essere assoluta protagonista della Summer Game Fest. A partire dalle ore 19 italiane, infatti, si terrà il nuovo Xbox Game Showcase, che ci mostrerà da vicino quali sono le novità in arrivo per il mondo Xbox e i suoi studi interni – oltre che dai partner.

Inoltre, subito a seguire ci sarà lo Starfield Direct, che ci mostrerà invece da vicino l'atteso gioco di Bethesda Game Studios, atteso per il prossimo mese di settembre.

Advertisement

Ma dove seguire l'evento? In questo caso, ci sono in realtà diverse opzioni ufficiali dove godervi in italiano quello che Microsoft svelerà, senza commenti di terzi che coprano quanto viene detto sul palco. Per comodità, trovate già in embed qui quello più semplice – il canale YouTube ufficiale di Xbox.

Di seguito, tutti i canali dove potete seguire lo stream ufficiale:

«Unisciti a noi per delle nuove sorprese e dei primi sguardi dai nostri team interni di incredibile talento e dai nostri partner creativi di tutto il mondo» anticipa Microsoft, in accompagnamento alla presentazione della sua conferenza. «Questo è il giorno che i videogiocatori stavano aspettando, per scoprire cosa è in arrivo su Xbox, PC e Game Pass».

Inoltre, leggiamo che «Starfield Direct ti inviterà all'interno di Bethesda Game Studios per scoprire molto, molto di più su Starfield, con tantissimo nuovo gameplay, interviste agli sviluppatori e informazioni da dietro le quinte».

Come di consueto, noi di SpazioGames.it seguiremo sulla nostra testata l'evento in tempo reale: troverete il nostro riepilogo con tutti gli annunci e i trailer, oltre alle notizie sugli annunci più importanti. Se doveste perdervi l'evento per qualche motivo, insomma, potete sempre contare sul lavoro della nostra redazione.

Tutto pronto per le 19.00: scopriremo insieme cosa c'è nel futuro di Xbox.