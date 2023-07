Mancano ormai soltanto poche ore al ritorno ufficiale della conferenza [email protected], l'appuntamento nel corso del quale di solito scopriamo da vicino i prossimi videogiochi indipendenti, da autori esordienti o comunque che lavorano con progetti più raccolti degli AAA o degli AA, in arrivo in futuro sulle piattaforme Xbox.

L'evento, che questa volta sarà realizzato in collaborazione con la testata statunitense IGN, si terrà alle ore 19.00 italiane della giornata di oggi, 11 luglio. Sarà quindi possibile seguirlo sui canali ufficiali della testata, che potete trovare di seguito:

Noi di SpazioGames.it terremo d'occhio da vicino l'evento come di consueto e, a seguire, troverete sulle nostre pagine il riepilogo di quanto verrà annunciato durante l'appuntamento.

Se vi state chiedendo quanto durerà [email protected], invece, è più difficile da prevedere: in passato l'appuntamento ha avuto durate differenti – ma in genere è compreso tra una o due ore.

Sui giochi inclusi, invece, non abbiamo delle anticipazioni: in passato, però, abbiamo visto da appuntamenti come questo titoli come Valheim o Immortality, oltre a Trek to Yomi. Insomma, potremmo scoprire alcune perle interessanti in arrivo nel prossimo futuro.

Inoltre, spesso durante [email protected] vengono svelati giochi che finiranno su Game Pass: potrebbe essere anche il caso di quelli di oggi, quindi vi raccomandiamo di tenere i fari puntati sull'evento, se siete utenti abbonati al servizio di casa Xbox. Se non lo siete ancora, potete trovare l'abbonamento in promozione su Instant Gaming.

In queste ore sono state lanciate anche alcune demo in vista dell'evento, che vi permettono di provare gratis un bel po' di giochi.