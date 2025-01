Director di Helldivers 2 sceglie la vita personale al posto del lavoro: «Riscatterò ciò che ho perso»

Il mondo dei videogiochi chiede molto a chi contribuisce a crearlo, e Johan Pilestedt di Arrowhead ha deciso di allontanarsi da esso e da Helldivers 2.

Lo racconta lo stesso Pilestedt in un post su X, in cui annuncia alla community la sua decisione di prendersi un periodo sabbatico.

La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, molti dei quali si sono chiesti se questo avrebbe influito sullo sviluppo del gioco. Pilestedt, però, ha voluto rassicurare tutti: il team di sviluppo è più che capace di portare avanti il progetto senza di lui, almeno per un po’.

«Ho deciso di prendermi un periodo sabbatico per staccare un po’ e concentrarmi su me stesso», ha scritto Pilestedt nell'accorato messaggio: «Ma voglio chiarire una cosa: Helldivers 2 è in ottime mani. Il team è incredibile e sta lavorando duramente per garantire che il gioco continui a crescere e migliorare.»

Le motivazioni di questa pausa sono abbastanza chiare e, in un certo senso, raccontano in maniera molto chiara il quadro lavorativo del mondo dei videogiochi:

«So che molti di voi penseranno "por qué?" beh, mentre vi divertite con Hellivers 2 da quasi un anno, io lo vivo dall'inizio del 2016, e con Helldivers dal 2013. Undici anni di lavoro quotidiano sulla stessa IP mi hanno fatto mettere da parte la famiglia, gli amici e la mia adorabile moglie... e me stesso. Ora mi prenderò un po' di tempo per riscattare ciò che è stato perso da tutti coloro che mi hanno supportato per oltre un decennio.»

Nel frattempo Helldivers 2 continua la sua corsa e, con il successo accumulato (e le vendite tramite Amazon) in tutti questi mesi, probabilmente Pilestedt può prendersi la sua meritata pausa senza grossi problemi.

Arrowhead continua a mantenere il supporto attivo mentre pensa al prossimo progetto: ci sono già i primi dettagli al riguardo.