Digimon Alysion sfida GCC Pokémon Pocket: ecco i dettagli

Come vi avevamo anticipato nelle scorse giornate, Bandai Namco ha ufficialmente lanciato il guanto di sfida a GCC Pokémon Pocket, svelando in via ufficiale un nuovo card game in sviluppo per dispositivi mobile.

Nel corso della Digicon è stato infatti svelato Digimon Alysion, un free-to-play ispirato al gioco di carte collezionabili dedicato ai mostri digitali (trovate diversi set su Amazon), ma che a differenza della controparte Pokémon sembra voler espandere l'esperienza oltre la semplice collezione e le battaglie.

Il primo trailer ufficiale ci ha infatti mostrato nuovi personaggi, tutti accompagnati dal loro rispettivo Digimon, il che fa intuire che dovrebbe esserci una modalità storia vera e propria in questo gioco.

Ovviamente il focus resteranno comunque le battaglie e la collezione di carte digitali: trovate il primo filmato ufficiale di Digimon Alysion qui di seguito.

Attualmente sappiamo soltanto che è in sviluppo su dispositivi mobile e che sarà disponibile totalmente gratis, anche se naturalmente saranno presenti anche delle microtransazioni, immaginiamo per ottenere carte più velocemente o per avere ulteriori bonus.

Non è stata ancora confermata una data di uscita ufficiale, ma Bandai Namco ha svelato che presto si svolgerà una fase closed beta: i dettagli saranno annunciato solo in seguito, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Per il momento, segnaliamo che è stata aperta anche una pagina ufficiale dedicata a Digimon Alysion, anche se attualmente non è presente quasi nulla di sostanzioso: potete comunque visualizzarla al seguente indirizzo, qualora foste interessati.