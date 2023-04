Diablo 4 travolto da una nuova polemica, Blizzard risponde

L'atteso Diablo 4 è sempre più atteso e lo dimostrano le reazioni dei fan che, alla minima controversia, non esitano ad alzare un polverone.

Il nuovo episodio della saga di Blizzard, prenotabile già da tempo anche tramite Amazon, porta con sé inevitabilmente un bel carico di aspettative.

Per fortuna sappiamo che almeno non sarà più rinviato fino alla sua data di uscita definitiva.

E i giocatori potranno provarlo un'ultima volta prima di questa occasione, con la nuova open beta che è stata annunciata di recente.

Ma forse i fan sono davvero in eccessiva fibrillazione perché, recentemente, si è scatenato un putiferio per le cavalcature di Diablo 4.

A differenza dei giochi precedenti della serie, Diablo 4 includerà delle cavalcature per consentire ai giocatori di muoversi più rapidamente negli ambienti aperti del gioco tra un farming e l'altro.

Ciò renderà più facile viaggiare rapidamente verso dungeon specifici e altri luoghi dai vari insediamenti del gioco e, nel complesso, le cavalcature sono qualcosa che tutti non vedono l'ora di provare.

Tuttavia, un recente rapporto aveva suggerito che i giocatori non sarebbero stati in grado di sbloccare le cavalcature fino a quando non avessero completato la campagna di Diablo 4.

Questo ha mandato su tutte le furie i giocatori ma, come riporta Windows Central, è arrivata una risposta chiarificatrice.

Precisamente da Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, che ha dichiarato:

«Questo non è vero, la cavalcatura è una quest come parte della campagna che la sblocca. È disponibile in quel momento, non solo dopo aver terminato la campagna.»

Sembra che ci sia stata solo un'incomprensione, quindi, per la gioia di chi passerà molte ore su Diablo 4.

Ore che saranno tante ma non saranno eterne, perché il titolo non è stato pensato per essere giocato per sempre, a quanto pare.

Per altre notizie sul tema, ecco come dovrà essere equipaggiato il vostro PC per accogliere a dovere Diablo 4.