La News in un minuto

Capcom ha annunciato l'arrivo su GOG di Devil May Cry HD Collection e Devil May Cry 4: Special Edition, permettendo ai giocatori di vivere le avventure hack and slash senza vincoli DRM. La HD Collection include i primi tre capitoli rimasterizzati a 60 fps con personaggi iconici come Dante, Vergil, Trish e Lady. Devil May Cry 4: Special Edition offre tre personaggi aggiuntivi giocabili oltre alla campagna principale, con grafica migliorata. L'arrivo su GOG rappresenta un'importante operazione di preservazione videoludica e un'opportunità per riscoprire la celebre saga in attesa di possibili novità future.