GOG celebra la fine di Monolith salvando un gioco dall'oblio

La preservazione digitale dei videogiochi classici sta vivendo un momento di rinascita grazie all'espansione del "Preservation Program" di GOG, che ha recentemente arricchito il proprio catalogo con oltre venti titoli iconici del passato. Tra le aggiunte più significative spicca F.E.A.R. Platinum Edition, riproposto ora in omaggio a Monolith Productions dopo la chiusura da parte di Warner Bros Games.

Quasi un mese fa, infatti, gli autori di L'Ombra di Mordor sono stati smantellati insieme a tutti i progetti in corso, tra cui il videogioco di Wonder Woman che non si è mai mostrati effettivamente.

E ora, come riporta Windows Central, GOG ha deciso in qualche modo di celebrare la fine di questo studio inserendo F.E.A.R. all'interno del catalogo.

GOG ha lanciato una promozione primaverile che durerà fino al 4 aprile, con F.E.A.R. Platinum disponibile all'incredibile prezzo di €1,99. Tuttavia, diverse recensioni evidenziano problemi di compatibilità con le espansioni DLC su Windows 10, apparentemente a causa di sistemi DRM non completamente rimossi.

L'aggiornamento del catalogo include titoli di straordinario valore storico, con interventi specifici per migliorarne la compatibilità con i sistemi moderni. Tra questi spicca Silent Hill 4: The Room, horror cult che nella versione GOG recupera contenuti presenti nell'originale per PlayStation 2 ma assenti nella conversione PC del 2004.

L'iniziativa di GOG va oltre il semplice recupero tecnico: rappresenta un'operazione culturale che consente alle nuove generazioni di accedere a capolavori che hanno plasmato l'evoluzione del medium videoludico. Titoli come F.E.A.R., con la sua rivoluzionaria intelligenza artificiale, o Silent Hill 4 con le sue atmosfere claustrofobiche, costituiscono pietre miliari imprescindibili per comprendere lo sviluppo narrativo e tecnologico del videogioco.

Il catalogo ampliato del "Preservation Program" include complessivamente 24 titoli aggiuntivi, tutti disponibili con sconti considerevoli durante il periodo promozionale. Tuttavia, in alcune occasioni è anche capitato paradossalmente che nel programma di preservazione siano stati rimossi alcuni titoli.