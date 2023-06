Desktop gaming HP Omen con RTX 3080 Ti con 600€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 1° giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il desktop gaming HP Omen 45L GT22-0023NL, che attualmente potete portarvi a casa a soli 3.199,99€, rispetto agli usuali 3.799,99€ di listino, per un risparmio reale di 600€ e uno sconto del 15,78%.

Il desktop gaming HP Omen 45L GT22-0023NL è equipaggiato con il potente processore Intel Core i7-12700K, accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con 12 GB di memoria dedicata GDDR6, 32 GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione su un velocissimo SSD NVMe.

Un aspetto importante del desktop gaming HP Omen 45L è la sua efficienza di raffreddamento, mentre il case dispone di pannelli di vetro temperato, una struttura in metallo pieno con accesso senza attrezzi e fino a 8 zone di illuminazione distinte, comprese 4 aRGB.

