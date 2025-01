Desiderate il ritorno di un classico RPG? Gli autori del "Baldur's Gate italiano" cercano voi

Il team dietro Alaloth: Champions of The Four Kingdoms ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo, oltre a portare il loro acclamato RPG su console.

Con la stessa passione che li ha resi un punto di riferimento per gli amanti dei giochi di ruolo classici (che trovate anche su Amazon), a quanto pare Gamera Interactive non ha ancora finito.

Ma le novità non finiscono qui. Alberto Belli, boss dello studio, ha dichiarato su LinkedIn di essere aperto a nuove opportunità di collaborazione.

«Sì, stiamo lavorando a un nuovissimo titolo, mentre portiamo Alaloth su console», spiega Belli.

«Come sempre, stiamo mettendo tutta la nostra passione nel creare esperienze RPG indimenticabili. Ma non finisce qui! Siamo ora aperti a nuove opportunità. Se sei il detentore di un'IP con un classico RPG che vorresti rifare o rimasterizzare, oppure hai un'idea per un fantastico RPG isometrico e cerchi un team dedicato per realizzarlo, ci piacerebbe sentirti!»

Questa apertura testimonia il loro impegno nel plasmare il futuro del genere RPG, non solo con progetti propri, ma anche lavorando su idee e IP che meritano di tornare alla ribalta.

Un'opportunità unica per chi sogna di vedere rinascere grandi classici o realizzare il proprio gioco di ruolo ideale.

Se avete un progetto nel cassetto o una visione da condividere, questo potrebbe essere il momento giusto per trasformarlo in qualcosa di molto interessante.

Ricordo anche che Alaloth: Champions of the Four Kingdoms rappresenta un omaggio agli RPG classici, ma con una propria identità unica: leggi la mai recensione del gioco, nella quale vi ho spiegato che «non è un gioco che coccola il giocatore, ma lo invita a immergersi in un’avventura intensa, a scoprire un universo ricco di dettagli e segreti. Certo, qualche bug può disturbare l’esperienza, ma alla fine ciò che resta è un viaggio appassionante, un omaggio ai classici che sa come farsi apprezzare e che si rivela una gemma preziosa.»