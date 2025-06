Mentre Death Stranding 2: On the Beach ha ufficialmente raggiunto lo status di gold – pronto quindi per la distribuzione – il visionario creatore Hideo Kojima non ha intenzione di prendersi una pausa.

Anzi, a quanto pare, è già al lavoro sul prossimo progetto, lasciando lo staff di Kojima Productions tra lo stupito e il preoccupato.

Durante una recente puntata del suo programma radiofonico KOJI10 (tradotto da Genki_JPN), Kojima ha rivelato che, mentre il suo team si sta finalmente godendo un meritato riposo dopo la lunga lavorazione di Death Stranding 2, lui è “già impegnato” su una nuova produzione.

La sua dichiarazione ha un tono ironico ma rappresenta bene la sua indole iperattiva:

«Tutti odiano quando consegno i piani di un nuovo progetto in questo momento. Mi dicono: ‘Eh? Pensavamo ti stessi prendendo una pausa. E invece parli già del prossimo gioco.’»

Come se non bastasse, Kojima ha già diversi progetti in cantiere. OD, un horror misterioso realizzato in collaborazione con Xbox Game Studios, è stato annunciato ufficialmente ed è stato anche oggetto di leak già nel 2022.

Poi c’è Physint, esclusiva PS5 e dichiarato successore spirituale di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon), che però – secondo le stime dello stesso Kojima – non vedrà la luce prima di 5 o 6 anni.

Resta da capire se il "prossimo" gioco di cui parla sia Physint, OD, oppure qualcos'altro completamente nuovo, frutto del suo proverbiale spirito creativo senza freni.

Chi lo conosce sa che il confine tra il “in fase di idea” e il “in fase di produzione” è molto labile nei suoi progetti, e non è escluso che abbia già iniziato a “catturare attori famosi con una rete”, come scherzano in rete – con nomi come Robert Pattinson tra i più papabili per un futuro ruolo.

Hideo Kojima è un autore atipico, un vulcano di idee che sembra incapace di fermarsi.

Personalmente, mi affascina questo ritmo creativo quasi disumano. È chiaro che per Kojima lo sviluppo di videogiochi è un'espressione artistica continua, un linguaggio che non può interrompersi.

Se da una parte spero che il suo team possa davvero rifiatare, dall’altra non vedo l’ora di scoprire quale universo bizzarro e affascinante ci proporrà dopo la spiaggia dei corrieri post-apocalittici.