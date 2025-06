La News in un minuto

Il modder Beyond Dreams ha mostrato Death Stranding in una versione spettacolare in 8K con Ray Tracing simulato tramite ReShade, sfruttando la nuova NVIDIA GeForce RTX 5090 e il DLSS 4. Il preset grafico "Complete RT" trasforma l'atmosfera del gioco con illuminazione globale ray-traced, nebbia volumetrica realistica, effetti cinematografici e miglioramenti visivi che rendono l'esperienza più moderna e immersiva. Nonostante si tratti di Ray Tracing screen-space simulato e non nativo, l'impatto visivo è notevole e dimostra l'attualità del titolo. Intanto, si prevede che Death Stranding 2 arriverà anche su PC nel 2026.