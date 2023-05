Dead Island 2 HELL-A Edition disponibile! Splendida!

Se siete dei veri collezionisti, non potete di certo lasciarvi sfuggire la bellissima HELL-A Edition di Dead Island 2, che attualmente potete trovare ancora su Amazon per tutte le piattaforme! Non perdete l'occasione di arricchire la vostra collezione con questo pezzo!

Dead Island 2 è un action RPG in prima persona ambientato a HELL-A, una versione orripilante di Los Angeles che va dalla lussureggiante periferia di Beverly Hills all'eccentrico lungomare di Venice Beach. Il sistema di combattimento è viscerale e sanguinario, con un'ampia scelta di armi e tattiche brutali per affrontare gli zombi. Potrete scegliere tra sei personaggi unici, ognuno con una personalità distinta, e personalizzare le loro abilità grazie a vari upgrade.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "[...] lo zombie game di Dambuster Studios si rivela spassoso, longevo, con solo una manciata di meccaniche da interiorizzare e tanto divertimento per quanti lo faranno. I punti di forza sono rappresentati dall'accuratezza del FLESH system, che cambia l'approccio a certi scontri, dall'iconicità di moltissime delle location visitate, dal buon livello di sfida e finanche da una cooperativa che si è dimostrata solida durante i nostri test".

La HELL-A Edition di Dead Island 2 include una steelbook esclusiva con il disco di gioco, il pass di espansione, la mappa da viaggio di Venice Beach, sei carte di tarocchi ammazzazombi, due spillette, una toppa e contenuti extra digitali.

