Il celebre action RPG di FromSoftware torna a far parlare di sé grazie alla vivace scena modding che continua a espanderne le possibilità ludiche.

Dark Souls III riceve infatti una mod che introduce un sistema di parata basato sul tempismo, ispirato direttamente alla meccanica di deflection che ha reso celebre Sekiro: Shadows Die Twice. Un'aggiunta che stravolge completamente l'approccio al combat system del titolo originale, rivolgendosi principalmente ai veterani già padroni delle meccaniche vanilla.

Il modder VIZZO ha pubblicato questa interessante mod che elimina completamente il consumo di stamina durante le parate perfette, impedendo al contempo qualsiasi danno in entrata. La chiave del sistema risiede nell'esecuzione perfettamente temporizzata della guardia: azzeccare il timing giusto permette di deflettere gli attacchi nemici e, dopo un numero sufficiente di deflection consecutive, di spezzare definitivamente la guardia degli avversari.

Il numero di parate necessarie varia sensibilmente in base alla resistenza del nemico: mentre i mob più deboli crollano dopo appena due deflection perfette, boss coriacei come Gundyr richiedono oltre dieci esecuzioni impeccabili prima di cedere.

La mod rappresenta un cambio di paradigma significativo rispetto al sistema originale di Dark Souls III, dove la gestione della stamina e il posizionamento strategico costituivano i pilastri fondamentali del combat design.

Qui invece prevale un approccio più aggressivo e ritmico, che premia la precisione millimetrica e la lettura anticipata delle animazioni nemiche, esattamente come nel capolavoro shinobi di FromSoftware uscito nel 2019.

Gli appassionati possono scaricare la mod gratuitamente, accompagnata da un video dimostrativo che illustra chiaramente il funzionamento del nuovo sistema di combattimento.

Questa release si inserisce in un panorama modding particolarmente florido per Dark Souls III: recentemente sono emersi progetti come Dark Souls: Archthrones, una total conversion ispirata a Demon's Souls, e la Visual Overhaul Mod che elimina il fastidioso pop-in di texture e oggetti, correggendo l'eccessiva lucidatura metallica di alcune superfici e migliorando complessivamente illuminazione, ombre dinamiche e riflessioni.

L'ecosistema modding continua dunque a garantire longevità straordinaria ai titoli FromSoftware, dimostrando come la community sappia rinnovare costantemente l'interesse attorno a produzioni ormai datate ma dall'impianto ludico estremamente solido.