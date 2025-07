Se Bloodborne resta un sogno proibito per i giocatori PC, c'è chi ha deciso di colmare il vuoto trasformando Dark Souls 3 in qualcosa di molto simile.

Si chiama Dark Souls 3: The Beast Presence ed è una mod ambiziosa che fonde l’ossessione gotica di Bloodborne (che trovate su Amazon) con le meccaniche e la struttura di Dark Souls 3.

La prima versione del progetto è già disponibile qui e, pur mantenendo inalterata la mappa e la progressione di DS3, cambia radicalmente il feeling del gioco: tutto viene riletto attraverso l’estetica, i sistemi e l’atmosfera da incubo tipici di Bloodborne.

A partire dal combat system: è stato introdotto il sistema di “rally”, che permette di recuperare salute attaccando subito dopo aver subito un colpo, una meccanica distintiva del gioco di Miyazaki uscito su PS4 nel 2015.

Ma non si tratta solo di gameplay. La mod cambia anche l’animazione del personaggio, l’interazione con oggetti come il falò, e persino le musiche — con alcune boss battle che ora risuonano di inquietanti arrangiamenti in stile Bloodborne, inclusa la sostituzione del tema del Santuario del Legame del Fuoco con una traccia più tetra e malinconica.

Il modder mrSYMB ha già tracciato la roadmap per gli aggiornamenti futuri: arriverà un vero e proprio hub ispirato al Sogno del Cacciatore, verranno rimpiazzati i nemici e i boss con controparti provenienti da Bloodborne, e le classi iniziali saranno rimosse a favore di un inizio “nudo” con l’iconico set del Forestiero.

Se volete qualcosa di simile, Dark Souls: Archthrones è un’altra mod degna di nota, ispirata più a Demon’s Souls e compatibile anche con la visuale in prima persona. Ma per chi ha sempre sognato Bloodborne su PC, The Beast Presence è probabilmente la cosa più vicina che potrete ottenere — almeno finché Sony non cambierà idea.

Restando in tema, avete visto che un fan ha creato una mappa di Bloodborne? Si tratta infatti di un must per gli amanti del capolavoro FromSoftware.