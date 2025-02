Nuova vita per Dark Souls 3 grazie a Elden Ring

Il modder Yui ha rilasciato una nuova mod per Dark Souls 3 che rivoluziona il sistema di cooperativa del gioco. La mod "Seamless Co-op" permette ai giocatori di continuare a giocare insieme senza interruzioni, eliminando le restrizioni presenti nel gioco originale.

La mod rimuove i muri di nebbia che limitavano le zone multiplayer, sincronizza i dialoghi con gli NPC e consente di giocare in gruppi fino a 6 giocatori. Inoltre, il riposo ai falò resetta lo stato del mondo per tutti i partecipanti, creando un'esperienza di gioco cooperativa fluida e persistente.

Yui ha pensato anche ai giocatori che amano la sfida, implementando opzioni per personalizzare la scalabilità della difficoltà in base alle preferenze. In questo modo, il gioco non diventa necessariamente più facile nonostante la cooperativa potenziata.

Questa non è la prima volta che Yui si cimenta con il concetto di cooperativa senza interruzioni. In precedenza aveva creato una mod simile per Elden Ring (lo spin-off in uscita lo trovate su Amazon), che ha ottenuto oltre 8 milioni di download su Nexus Mods dal suo lancio nel 2022.

La mod di Yui rappresenta un'evoluzione del sistema multiplayer che FromSoftware ha affinato negli anni attraverso titoli come Demon's Souls e Bloodborne.

Pur mantenendo elementi iconici come l'evocazione e i messaggi, risolve la frustrazione di dover riconnettersi continuamente dopo la sconfitta di un boss o la morte di un giocatore.

Mentre i fan attendono l'uscita di Elden Ring Nightreign, questa mod offre un nuovo modo di rivivere l'esperienza di Dark Souls 3 in compagnia. Gli appassionati possono scaricarla da Nexus Mods, tenendo presente che essendo in fase alfa potrebbero riscontrare alcuni bug.

Questo progetto dimostra ancora una volta come la scena modding possa arricchire e prolungare la longevità di titoli amati, colmando alcune lacune lasciate dagli sviluppatori. Con il successo già ottenuto su Elden Ring, l'approccio di Yui alla cooperativa potrebbe ispirare futuri sviluppi anche nei giochi ufficiali di FromSoftware.