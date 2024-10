Dai nuova vita al tuo PC con Windows 11 Pro a partire da 10€

Se il tuo PC sembra più un dinosauro che una macchina ad alta tecnologia, è il momento di fare un aggiornamento. Windows 11 Pro ti offre tutti gli strumenti necessari per far sembrare il tuo computer come nuovo, specialmente se sei bloccato con un sistema che non può essere aggiornato tramite Windows Update: sappiamo quando sia importante tenere il computer aggiornato, sia per far decollare la produttività che per rendere più fluido che mai il gaming.

A partire da oggi, puoi ottenere una licenza a vita di Windows 11 Professional per soli 13,55€ con il codice "GG50" durante la Vendita di Halloween GoDeal24. E le novità di Windows 11 Pro rendono la vita molto più semplice, grazie a un'interfaccia intuitiva che favorisce il multitasking. Puoi sistemare le finestre a scatto, creare desktop virtuali e organizzare il tuo spazio di lavoro in base alle tue esigenze. Inoltre, potrai sperimentare con AI Copilot, il “compagno di studi” perfetto di Microsoft, ideale per affrontare progetti di lavoro o scolastici.

E, come è bene sottolineare su un sito come questo, anche i gamer non sono stati dimenticati, con DirectX 12 Ultimate che offre grafica migliorata per rendere i giochi più belli e performanti che mai. Insomma, perché rimanere ancorati a un sistema operativo obsoleto, quando si può approfittare di uno sconto così su Windows 11 Pro?

Sconto sul sistema operativo Windows - Codice Coupon: GG50

È anche possibile ottenere una licenza a vita per Microsoft Office Professional 2021 per soli 36,75€ con il codice "GG62" su GoDeal24. Questo significa che potrai creare, organizzare, calcolare, comunicare (e molto altro) utilizzando questa suite di app senza limiti, per sempre, senza dover pagare abbonamenti mensili come con Microsoft 365.

Anche Microsoft Office 2019 Professional è disponibile al prezzo più basso dell'anno, a soli 22,69€ per l'uso a vita: un'opzione perfetta per chi ha un budget limitato. Con l'acquisto, riceverai il download immediato e l'attivazione della suite su un solo PC, con aggiornamenti inclusi per sempre.

Sconto del 62% su Microsoft Office - Codice Coupon: GG62

Prezzo speciale per Office 2024

Più acquisti e più risparmi con questi pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte all'ingrosso con prezzi imbattibili!

Altri strumenti per PC a un super prezzo

Come si paga?

Acquistare è facilissimo:

Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci il codice coupon; poi clicca su " Proceed To Checkout" dopo la conferma.

Si prega di selezionare "CWALLETCO" in questo passaggio, quindi fare clic su "Continua" per trovare molti metodi di pagamento.

Con GoDeal24 potete stare tranquilli: i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è anche la certezza della consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente al 98% e offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Infine, vi ricordiamo che potete anche entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di Godeal24, per qualsiasi necessità tramite l’indirizzo email service@godeal24.com.