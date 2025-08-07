Epic Games Store continua a giocare le sue carte migliori per conquistare l’attenzione degli utenti PC, e lo fa anche stavolta con la formula che non delude mai: giochi gratis.

Da oggi, giovedì 7 agosto 2025, e fino alle 17:00 di mercoledì 14 agosto, due titoli molto diversi tra loro sono disponibili al download gratuito.

Parliamo di 112 Operator e Road Redemption, due produzioni indipendenti che, ognuna a modo suo, hanno saputo ritagliarsi un posto nei cuori di appassionati e curiosi.

Realizzato dallo studio polacco Jutsu Games, 112 Operator è il sequel di 911 Operator e porta il concetto del gestionale d’emergenza a un livello più ampio e profondo.

Non si tratta solo di rispondere alle chiamate d’aiuto: il giocatore è letteralmente il cuore pulsante del sistema di soccorso di una metropoli, con responsabilità che vanno dalla gestione delle risorse disponibili fino all’interpretazione, anche psicologica, delle richieste d’aiuto.

Road Redemption invece è, a tutti gli effetti, l’erede spirituale di Road Rash, una delle saghe più controverse e divertenti degli anni ‘90.

Parliamo di corse motociclistiche illegali, su strade polverose e autostrade senza regole, dove vincere significa non solo arrivare primi, ma anche sopravvivere alle bastonate degli avversari.

Come riscattare i giochi gratuitamente su Epic Games Store

Per aggiungere 112 Operator e Road Redemption alla vostra libreria, la procedura è sempre la stessa, ormai consolidata:

Andate sul sito ufficiale di Epic Games Store (qui) oppure aprite il launcher su PC. Effettuate il login con il vostro account (o createne uno nuovo, se non ne avete ancora uno). Dalla homepage, scorrete fino alla sezione "Giochi gratis della settimana".

Cliccate sui titoli in promozione, uno alla volta. Nella pagina dedicata al gioco, cliccate su “Ottieni”, quindi completate il processo di “acquisto” (a costo zero).

I giochi saranno vostri per sempre, senza alcun tipo di limitazione o DRM aggiuntivi, e li troverete nella vostra libreria ogni volta che vorrete reinstallarli.

L’offerta è valida fino alle ore 17:00 (ora italiana) di mercoledì 14 agosto.

Dopo quella data, i due titoli torneranno a prezzo pieno, e saranno sostituiti da una nuova coppia di giochi gratuiti, come da tradizione Epic.

Vi ricordo che per rimanere aggiornati su tutte le prossime offerte e scoprire l’elenco completo dei giochi già regalati, potete consultare la nostra pagina dedicata.

Inoltre, potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri giochi o hardware preferiti su Amazon tramite i nostri link affiliati, senza costi aggiuntivi.