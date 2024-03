Cyberpunk 2077 in accesso anticipato come Baldur's Gate 3? CDPR: «Volevamo subito la perfezione»

Abbiamo parlato più volte di come Baldur's Gate 3 sia stato un progetto più unico che raro per una serie di motivi, soprattutto produttivi, che hanno portato anche gli sviluppatori a lanciare conversazioni molto interessanti sul tema, e tra gli ultimi ci sono CD Projekt Red con Cyberpunk 2077.

In occasione della GDC (tramite PC Gamer), il quest director Pawel Sasko ha parlato di come Cyberpunk 2077 avrebbe potuto beneficiare di un lungo periodo in accesso anticipato, come ha fatto Larian Studios con Baldur's Gate 3.

Gli anni trascorsi in forma di versione preliminare hanno permesso a Larian di lavorare moltissimo al titolo, perfezionandolo in vista del lancio e rientrando anche con un certo anticipo nei costi.

Proprio questa situazione ha permesso a Baldur's Gate 3 di essere un caso unico e forse irripetibile, come hanno spiegato nei mesi moltissimi sviluppatori dell'industria dei videogiochi parlando degli standard imposti da Larian.

«Forse c'è un modo per i giochi AAA di utilizzare l'accesso anticipato», ha detto Sasko in un intervento durante la GDC, specificando però che ci vuole cautela per questo tipo di operazioni che non possono essere considerate valide per tutti i team solo perché "c'è una situazione molto specifica con Larian".

Sasko specifica che il nome di Baldur's Gate, già noto prima dell'arrivo di Larian, possa aver contribuito a generare la prima spinta di incassi per l'early access, e non tutti i franchise possono trovarsi ovviamente nella stessa situazione.

«Non tutti i giochi ad accesso anticipato hanno successo», ha detto Sasko, sottolineando che Larian è stato "probabilmente il primo ad avere così tanto successo con l'accesso anticipato".

Ma Cyberpunk 2077 avrebbe avuto un lancio meno turbolendo con un periodo altrettanto lungo di accesso anticipato? Sasko risponde:

«L'ambizione di CDPR è quella di avere un rilascio sbalorditivo, dove tutto sia il più vicino possibile alla perfezione... più o meno come abbiamo pubblicato Phantom Liberty. [...] Questo è quello che abbiamo fatto con Phantom Liberty che ha funzionato davvero, davvero bene.»

Effettivamente l'espansione di Cyberpunk 2077 (la trovate su Amazon) ha venduto tantissimo in poco tempo, a dimostrazione che CD Projekt Red è riuscita se non altro a mettere una pezza in attesa dei prossimi progetti.