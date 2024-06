Cyberpunk 2 sarà molto più "americano" di 2077

CD Projekt RED ha dichiarato che il sequel di Cyberpunk 2077 sarà probabilmente più autenticamente americano, grazie al fatto che sarà sviluppato dal nuovo studio di Boston della società.

Il prossimo capitolo (trovate l'originale su Amazon) espanderà ulteriormente la lore messa in piedi dagli sviluppatori polacchi.

Se quindi CD Projekt ha confermato che il sequel di Cyberpunk 2077 è entrato ufficialmente in sviluppo, con alcuni nomi di spessore, è ora il momento di saperne di più.

Parlando nell'ultimo AnsweRED Podcast (via PSU), Dan Hernberg, produttore esecutivo in carica, ha affermato che è più che giusto che il sequel venga realizzato in America.

Nel frattempo, il direttore associato del gioco Pawel Sasko ha offerto una serie di esempi del perché l'originale Cyberpunk 2077 non sembrava autentico, considerando che era ambientato in America.

«Ad esempio, i tombini che coprono le strade, giusto? C'era un post [su Reddit] con un tizio che diceva che c'era un bug che rompeva l'immersione in Cyberpunk, e il bug riguardava il fatto che le coperture dei tombini per le fogne erano i tombini che si usano normalmente in Europa, in Germania, per un marciapiede.

Non sono i tombini che normalmente si coprono in America sulle strade. In pratica si tratta di mostrare le differenze, giusto?

Quando si va in America, ci sono cose come gli idranti, dove sono posizionati e che aspetto hanno. I lampioni, la loro posizione, i cestini della spazzatura, giusto? Sono davanti alla casa, vicino alla strada. In Polonia, in Europa, non si vedono quasi da nessuna parte. Ci sono così tante sfumature. Dan, quando ne parliamo, la chiama 'Americana'.»