Cuffie Sony WH-1000XM4 al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE! IMPERDIBILI!

Se siete alla ricerca di cuffie wireless con cancellazione del rumore di altissimo livello e un prezzo conveniente, non potete perdere questa offerta su Amazon. Le Sony WH-1000XM4 sono disponibili a soli 179,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo mediano di 243,90€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un'esperienza audio senza compromessi e una tecnologia avanzata. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie per ulteriori consigli.

Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM4 sono la scelta perfetta per chi cerca cuffie over-ear capaci di garantire qualità audio eccellente e un isolamento acustico superiore. Grazie al processore HD QN1 e al nuovo chip Bluetooth, queste cuffie offrono una cancellazione del rumore leader nel settore, eliminando efficacemente ogni distrazione per un'esperienza di ascolto immersiva.

Un altro punto di forza è la qualità audio premium, che supporta l'Hi-Res Audio e utilizza la tecnologia DSEE Extreme per ottimizzare i file musicali compressi. Questo rende le Sony WH-1000XM4 ideali per gli appassionati di musica e per chi vuole godersi ogni dettaglio sonoro.

Tra le caratteristiche più innovative spicca la funzione Speak-to-Chat, che mette in pausa la musica automaticamente quando si avvia una conversazione, garantendo un'interazione fluida senza dover togliere le cuffie. La Wearing Detection, invece, spegne le cuffie quando non sono indossate, ottimizzando la durata della batteria fino a 30 ore con una singola carica. Inoltre, la ricarica rapida consente fino a 5 ore di utilizzo con soli 10 minuti di carica.

Le cuffie supportano la connessione multipoint, permettendo di collegarle contemporaneamente a due dispositivi, e offrono controlli touch intuitivi per gestire musica e chiamate. Sono compatibili con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, rendendole ancora più versatili e smart.

Attualmente disponibili a soli 179,99€, le Sony WH-1000XM4 rappresentano un investimento straordinario per chi desidera unire tecnologia avanzata, comfort e qualità audio al top. Approfittate di questa offerta e portate a casa uno dei migliori prodotti sul mercato.

Vedi offerta su Amazon