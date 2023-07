Cuffie gaming wireless per PS4, PS5 e PC a meno di 39,99€! [OFFERTA LAMPO]

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate le cuffie gaming wireless Phoiniakas, che potete portarvi a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 49,99€. Si tratta di un'offerta lampo, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e procedere all'acquisto!

Le cuffie gaming Phoiniakas offrono due modalità di connessione per la massima versatilità. Potrete optare per una connessione USB 2.4 GHz, ideale per PS4/PS5/PC, o per un cavo audio con jack da 3.5 mm compatibile con tutti i dispositivi dotati di tale ingresso. L'uso della tecnologia avanzata 2.4GHz garantisce bassa latenza e notevole stabilità, superiori a quelle offerte dal Bluetooth.

Le cuffie wireless Phoiniakas offrono un audio virtuale 7.1 e sono equipaggiate con un microfono rimovibile dotato di funzione di cancellazione del rumore, nonché di LED colorati.

In termini di comfort, le cuffie gaming Phoiniakas sono un'ottima scelta. I cuscinetti auricolari in memory foam delicati sulla pelle e il materiale leggero le rendono adatte per l'uso a lungo. L'archetto è regolabile, per adattarsi perfettamente alla forma della tua testa.

