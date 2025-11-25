Il merchandising videoludico continua a esplorare territori sempre più inaspettati, e l'ultima collaborazione tra Microsoft e Crocs ne è la dimostrazione perfetta.

Il colosso di Redmond ha infatti stretto una partnership con il celebre brand di calzature in gomma per lanciare sul mercato un paio di zoccoli che replicano fedelmente il design iconico del controller Xbox. Si tratta di un prodotto che mescola funzionalità casual e passione gaming, puntando dritto al cuore dei collezionisti e degli appassionati del brand verde.

Le Xbox Classic Clog sono state progettate per riprodurre l'estetica inconfondibile del pad Microsoft, con tanto di pulsanti frontali X, Y, B e A stampati sulla tomaia, D-pad funzionale solo dal punto di vista estetico, e gli stick analogici sinistro e destro posizionati strategicamente.

Non manca nemmeno il caratteristico pulsante Xbox bianco al centro, mentre sulla cinghia posteriore campeggia il logo verde del marchio al posto del tradizionale coccodrillo Crocs.

Il posizionamento di prezzo colloca queste calzature nella fascia medio-alta del merchandising gaming: negli Stati Uniti il costo è fissato a 80$, mentre per il mercato europeo si parla di 80€.

Ma la collaborazione non si ferma alle calzature. Microsoft e Crocs hanno infatti sviluppato anche un pack di Jibbitz, le caratteristiche decorazioni a clip che possono essere applicate ai fori delle Crocs.

Questo set da cinque pezzi rende omaggio ad altrettanti franchise del catalogo Xbox: troviamo riferimenti a Halo, Fallout, Doom, World of Warcraft e Sea of Thieves, permettendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente le proprie calzature con le IP più amate dell'ecosistema Microsoft.

Questa non è la prima incursione di Crocs nel mondo videoludico. All'inizio del 2024, il brand aveva già collaborato con Nintendo per una linea ispirata ad Animal Crossing: New Horizons, completa di charm dedicati a personaggi iconici come Blathers, Celeste e Pascal.

La strategia sembra chiara: intercettare la crescente domanda di merchandising gaming che vada oltre le classiche magliette e action figure, puntando su oggetti d'uso quotidiano dal forte impatto visivo.

Dal punto di vista del marketing, questa mossa si inserisce perfettamente nella strategia di Microsoft di espandere la presenza del brand Xbox oltre la console stessa, abbracciando lifestyle e cultura pop.

Con il Game Pass che continua a crescere e l'acquisizione di Activision Blizzard ormai completata, il colosso di Redmond sta costruendo un ecosistema che trascende l'hardware tradizionale, e partnership come questa con Crocs ne sono la conferma tangibile.