Mentre i fan di Animal Crossing continuano ad attendere con ansia notizie sul prossimo capitolo della serie, Nintendo ha annunciato una collaborazione inaspettata con il marchio di calzature Crocs.

Non si tratta di un nuovo gioco, ma di una linea ufficiale di scarpe ispirate a Animal Crossing: New Horizons (che trovate su Amazon), pensata sia per adulti che per bambini.

Il modello principale è una Platform Clog con tomaia verde e decorazioni ispirate all’estetica rilassante del gioco, con elementi come spiagge, alberi e volti familiari come Isabelle e Tom Nook.

Le scarpe saranno disponibili dal 26 agosto, sia sull’e-store ufficiale Crocs che in alcuni punti vendita selezionati. Il prezzo per gli adulti è di 69,99 dollari, con taglie che coprono uomini e donne, mentre la versione per bambini costerà 54,99 dollari.

Cannot get X.com oEmbed

Le scarpe includono anche dei charm decorativi, i classici Jibbitz, con i personaggi più amati del franchise. Oltre a quelli già inclusi, sarà possibile acquistare separatamente ulteriori set di charm tematici, oppure singoli pezzi con personaggi come Rosie, Marshal o Bunnie.

Al momento questa linea sembra destinata al solo mercato statunitense, ma vista la portata globale sia del brand Crocs che di Animal Crossing, non è escluso che arrivi anche altrove.

Anche se non è l’annuncio che molti speravano, questo nuovo prodotto mostra che Nintendo continua a puntare su uno dei suoi marchi più popolari.

Del resto, Animal Crossing: New Horizons, dopo anni di calma piatta, ha da poco accolto un aggiornamento a sorpresa che lo prepara all'arrivo di Nintendo Switch 2.

Mentre nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che il titolo «rappresenta la perfetta summa di ciò che Animal Crossing è stato fino ad ora, riproponendo quanto di buono fatto dagli episodi precedenti e arricchendolo con nuovi contenuti e nuove meccaniche. Non reinventa nulla, non rivoluzione niente ma, come New Leaf prima di lui, scombina le carte in tavola per regalarci un'esperienza fresca e diversa rispetto alle precedenti.»