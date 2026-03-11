Manca ormai meno di una settimana al lancio di Crimson Desert, il nuovo gioco di ruolo open-world sviluppato da Pearl Abyss, e lo studio coreano ha finalmente reso pubblici tutti i requisiti tecnici necessari per giocarci.

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 19 marzo, giorno in cui il titolo sarà disponibile su una gamma di piattaforme insolitamente ampia: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Windows, Mac e persino la console portatile ROG Xbox Ally. Conoscere in anticipo le specifiche richieste è fondamentale per evitare brutte sorprese al momento del download.

Per chi intende affrontare Crimson Desert su PC, i requisiti si articolano su cinque livelli di prestazione distinti. La configurazione minima, pensata per chi dispone di hardware datato come una GPU Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 5500 XT abbinata a un processore Intel i5-8500 o AMD Ryzen 5 2600X, consente di giocare a una risoluzione di 1080p upscalata da 900p con 30 fotogrammi al secondo.

Chi punta all'esperienza in 4K a 60 FPS dovrà invece equipaggiarsi con una scheda grafica di ultima generazione: la configurazione Ultra richiede una Nvidia GeForce RTX 5070 Ti oppure una AMD Radeon RX 9070, accompagnata da un processore AMD Ryzen 7 7700X o Intel i5-13600K.

Indipendentemente dal livello di dettaglio scelto, alcune specifiche rimangono invariate per tutti gli utenti PC: 16 GB di RAM, sistema operativo Windows 10 a 64 bit versione 22H2 o successiva, e ben 150 GB di spazio su un'unità SSD, requisito obbligatorio che esclude i tradizionali dischi rigidi meccanici. Un dato, quest'ultimo, che conferma la tendenza sempre più diffusa nell'industria videoludica a richiedere memorie veloci per garantire caricamenti fluidi nei mondi aperti.

Sul fronte console, le differenze tra i vari dispositivi sono significative. PlayStation 5 offre tre modalità: Performance a 1080p e 60 FPS con ray tracing basso, Balanced che porta la risoluzione upscalata a 4K tramite FSR 3 con 40 FPS, e Quality con ray tracing alto ma limitata a 30 FPS.

La PlayStation 5 Pro sfrutta invece la tecnologia proprietaria PSSR per un upscaling di qualità superiore, raggiungendo nella modalità Quality il 4K nativo a 30 FPS con ray tracing Ultra, un livello che la versione standard non può toccare.

Sul versante Xbox, il divario tecnico tra Series S e Series X risulta evidente. La console più economica di Microsoft si ferma a un massimo di 1080p con 30 FPS in modalità Quality e rinuncia completamente al ray tracing in entrambe le modalità disponibili.

La Series X, al contrario, si allinea sostanzialmente alle prestazioni di PS5, con risoluzione 4K upscalata, fino a 60 FPS con supporto VRR e ray tracing attivo nelle modalità Balanced e Quality.

Una nota di interesse particolare riguarda il supporto al ROG Xbox Ally, il dispositivo portatile sviluppato in collaborazione tra ASUS e Microsoft. Il modello base punta a 40 FPS a 720p con Frame Generation FSR 3, mentre la versione Ally X (più potente) raggiunge i 60 FPS con upscaling a 1080p dalla risoluzione nativa di 720p, offrendo anche una modalità Quality a 1080p piena a 30 FPS. In entrambi i casi è richiesto uno spazio di archiviazione di 150 GB.

Quanto ai Mac con chip Apple Silicon, Crimson Desert sfrutta la tecnologia MetalFX per l'upscaling e richiede macOS 15 come requisito minimo. Con il chip M2 Pro o M3 si parte da 720p a 30 FPS, mentre per raggiungere il 4K a 40 FPS occorre un M3 Ultra o M4 Max.

La vera novità riguarda macOS 26, la versione futura del sistema operativo Apple: con quella release e l'aggiunta della Frame Interpolation, le stesse configurazioni hardware raddoppieranno il target di frame rate, portando ogni fascia da 30 a 60 FPS. Un incentivo in più per chi aspetta l'aggiornamento software prima di tuffarsi nel gioco.