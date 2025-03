Crash Bandicoot, qualcuno sta realizzando il fan remake di un piccolo cult

Uno dei titoli più amati, e forse più sottovalutati, dell’universo di Crash Bandicoot starebbe per ricevere un fan remake, accendendo l’entusiasmo della community.

La saga di Crash Bandicoot (che trovate su Amazon) ha avuto inizio nel lontano 1996 sulla prima PlayStation, grazie alla creatività di Naughty Dog.

Con il suo gameplay platform tridimensionale e un protagonista bizzarro ma irresistibile, la serie ha subito conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Crash ha collezionato un impressionante numero di titoli su diverse piattaforme, tanto che alcuni giochi potrebbero essere passati inosservati al grande pubblico. Tra questi c’è Crash Twinsanity, uscito nel 2004 per PlayStation 2 e Xbox.

Nonostante un’accoglienza critica piuttosto tiepida (con un punteggio di 64 su Metacritic), il gioco ha saputo guadagnarsi un nutrito gruppo di appassionati che ancora oggi lo considerano un piccolo cult, come dimostra il punteggio utente di 8.5 sulla stessa piattaforma.

Crash Twinsanity, sviluppato originariamente da TT Games, lo stesso team dietro la serie di videogiochi LEGO, starebbe per tornare grazie al lavoro di un talentuoso sviluppatore indipendente.

A prendersi carico del progetto è un creatore noto su YouTube come LukeCreater, il quale ha annunciato la sua intenzione di realizzare «il miglior fan game possibile».

Dai video diari di sviluppo pubblicati sul suo canale, sembra che il remake stia procedendo alla grande, con grafica e gameplay migliorati che lasciano ben sperare per il prodotto finale.

Tuttavia, non è ancora chiaro quando il progetto verrà completato e reso disponibile ai fan.

C’è però un’incognita che preoccupa molti: il rischio che Activision, attuale proprietaria del franchise di Crash Bandicoot, possa intervenire per bloccare il progetto, come spesso accade con i remake non ufficiali.

Attualmente, non esiste un modo legale per giocare a Crash Twinsanity su piattaforme moderne, a meno di possedere ancora una copia originale per PS2 o Xbox.

Nel frattempo, chi desidera immergersi nel mondo di Crash Bandicoot può giocare alla N. Sane Trilogy o a Crash Bandicoot 4: It’s About Time, disponibili su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.