Remedy Entertainment ha annunciato che Control: Ultimate Edition arriverà su iPhone, iPad e Apple Vision Pro all'inizio del 2026. Si tratta di un'espansione significativa per questo titolo soprannaturale che ha conquistato critica e pubblico sin dal suo debutto.

La trama di Control trasporta i giocatori nel ruolo di Jesse Faden, protagonista che si ritrova a dirigere il misterioso Federal Bureau of Control mentre cerca disperatamente il fratello Dylan, rapito anni prima.

L'ambientazione principale è l'Oldest House, il quartier generale di questa agenzia governativa segreta americana che studia e contiene fenomeni paranormali di ogni tipo. L'atmosfera del gioco ricorda le migliori tradizioni del thriller investigativo, con elementi che potrebbero richiamare alla mente italiana serie come "X-Files" o i romanzi di suspense di autori come Dan Brown.

Il Federal Bureau of Control rappresenta un'organizzazione che opera nell'ombra per proteggere la popolazione da minacce che sfuggono alla comprensione scientifica tradizionale. Jesse Faden si trova catapultata in questo mondo di segreti governativi e fenomeni inspiegabili, dovendo imparare rapidamente a gestire poteri soprannaturali e responsabilità immense.

Remedy Entertainment aveva inizialmente lanciato Control nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, conquistando rapidamente una base di fan devoti. Il debutto su Mac risale a febbraio di quest'anno, segnando il primo passo verso l'ecosistema Apple. Ora l'arrivo sui dispositivi mobili rappresenta un'evoluzione naturale che potrebbe ridefinire le aspettative del gaming su piattaforme portatili.

La versione Ultimate Edition che approderà sui dispositivi Apple non è semplicemente un porting del gioco originale. Si tratta della versione definitiva che include sia il titolo base che le espansioni Foundation e AWE (Altered World Events), offrendo un'esperienza completa e arricchita.

Una delle caratteristiche più interessanti dell'annuncio riguarda le modalità di controllo previste. Remedy ha confermato che sarà possibile giocare utilizzando controlli touch, inclusi il tracciamento delle mani e i gesti su Apple Vision Pro. In alternativa, i giocatori potranno utilizzare controller esterni per un'esperienza più tradizionale.

L'implementazione su Apple Vision Pro rappresenta una sfida tecnologica particolarmente affascinante, considerando che il visore di realtà mista di Apple potrebbe offrire un livello di immersione completamente nuovo per questo tipo di esperienza narrativa. L'interazione gestuale potrebbe trasformare l'uso dei poteri soprannaturali di Jesse in qualcosa di molto più coinvolgente rispetto alle versioni tradizionali.

Sebbene Remedy non abbia ancora annunciato una data di rilascio specifica o il prezzo definitivo per le versioni mobile, l'Apple Store attualmente elenca la versione Mac a 40 dollari. Questo dato potrebbe fornire un'indicazione sui costi previsti per le versioni iOS, anche se le dinamiche di pricing del mercato mobile spesso seguono logiche diverse rispetto a quelle delle piattaforme desktop.