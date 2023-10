Come sarà il futuro di Super Mario? Nintendo: «Non ne abbiamo idea»

Manca poco all'arrivo di Super Mario Bros. Wonder e i producer di Nintendo stanno parlando spesso del titolo, così come del futuro della serie che, al momento, non si sa che tipo di stile potrà avere.

Il nuovo platform in 2D, che potete già ordinare , segna il ritorno della serie al suo gameplay classico dopo tanto tempo.

Super Mario Bros. Wonder sarà sviluppato da un team composto in buona parte da una nuova generazione di sviluppatori, e la "freschezza" in questo senso si vede già dal gameplay e dall'estetica decisamente surreale del titolo.

Estetica che non è detto che possa rimanere come base per i prossimi episodi, come ha spiegato il producer Takashi Tezuka in una recente intervista (tramite Gamingbolt).

Dopo aver abbandonato le suggestioni visive della serie New, Tezuka dichiara che il franchise sta attraversando una nuova fase ma che per il futuro "non ha idea di quale sarà il prossimo stile del gioco".

Il direttore artistico, Masanobu Sato, ha aggiunto: «Tuttavia, quello che sappiamo è che Super Mario Bros. Wonder ha creato un palcoscenico più grande per l'avventura di Mario e dei suoi amici.»

Vedremo cosa succederà, quindi, con il prossimo Mario in 2D e come Nintendo vorrà metterlo in scena dal punto di vista estetico.

Per quanto riguarda il gioco, lo abbiamo provato già da un po', e nel nostro provato vi abbiamo raccontato che «sembra un titolo che vuole stupire i giocatori esperti e lasciare di stucco i novizi: accogliere chi non ha mai giocato con l'idraulico in due dimensioni e, contemporaneamente, offrire delle novità degne di questo nome a chi il platforming ce l'ha nel sangue.»

Parlando di futuro, Super Mario Bros. Wonder sarà il primo Mario senza la voce di Charles Martinet che, come i creativi di Nintendo, non sa bene cosa dovrà fare nel prossimo futuro.