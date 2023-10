Com'è Hogwarts Legacy su Switch? Ecco i primi screenshot

Hogwarts Legacy è stato uno dei maggiori successi del 2023 a livello di vendite, sebbene all'appello manchi ancora la versione Nintendo Switch.

Mentre gli occhi dei fan sono rivolti al sequel del primo capitolo (lo trovate su Amazon), che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere già in sviluppo, i possessori della piattaforma ibrida stanno ancora aspettando l'episodio originale.

Advertisement

Hogwarts Legacy a un certo punto era previsto per la fine dello scorso anno su tutte le piattaforme. Ma il gioco è stato posticipato a febbraio 2023 e poi nuovamente rinviato. È presente sulla maggior parte dei dispositivi ormai da un po' di tempo e Nintendo Switch si unirà finalmente tra poche settimane.

Si è fatta attendere molto la versione Switch, ma finalmente Hogwarts Legacy sarà pronto per arrivare sulla console ibrida il prossimo 14 novembre come annunciato di recente.

Il titolo ha venduto oltre 12 milioni di copie e ha totalizzato $850 milioni nelle prime due settimane successive all'uscita per PS5, Xbox Series X/S e PC, diventando così il più grande lancio di sempre per Warner.

Ma Warner non aveva mai mostrato nessun materiale di questa versione, almeno fino ad oggi con la pagina ufficiale del Nintendo eShop che svela i primi screenshot:

Con un download di 7 GB su Nintendo Switch, Hogwarts Legacy si presenta per la prima volta all'utenza della Grande N mostrando il suo aspetto.

Una cosa ideale perché, vista la differenza di potenzialità hardware di Switch con le altre console presenti sul mercato, in molti si stavano sicuramente chiedendo come avrebbe reso il titolo di Warner Bros sulla console ibrida.

La quale è comunque in grado di far girare ancora cose stupende, come Super Mario Bros. Wonder che di recente i fan hanno reso addirittura politicamente scorretto.

Nel frattempo i giocatori che hanno già completato Hogwarts Legacy stanno già iniziando a mettere insieme le proprie idee per un sequel.