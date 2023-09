Come girerà Metal Gear Solid: Master Collection su tutte le piattaforme

Nelle scorse settimane, molta confusione aveva circondato la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, dal momento che colleghi all'estero avevano avuto conferma, e poi la smentita, sulla risoluzione a cui il cofanetto avrebbe effettivamente girato sulle varie console.

Ora che il lancio di fine ottobre si avvicina, sul sito ufficiale di Konami sono comparsi i chiarimenti definitivi su cosa possiamo aspettarci da questa raccolta, che permetterà di recuperare in un'unica soluzione Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3, ripescati – negli ultimi due casi – dalla loro HD Collection di qualche anno fa.

Come possiamo vedere in una tabella riassuntiva, possiamo aspettarci quanto segue:

Metal Gear Solid

PlayStation 5 : 1920 x 1080 a 30 fps

: 1920 x 1080 a 30 fps PlayStation 4 (anche Pro) : 1920 x 1080 a 30 fps

: 1920 x 1080 a 30 fps Xbox Series X|S : 1920 x 1080 a 30 fps

: 1920 x 1080 a 30 fps Nintendo Switch (portatile) : 1280 x 720 a 30 fps

: 1280 x 720 a 30 fps Nintendo Switch (docked) : 1920 x 1080 a 30 fps

: 1920 x 1080 a 30 fps Steam: 1920 x 1080 a 30 fps

Metal Gear Solid 2 & Metal Gear Solid 3

PlayStation 5: 1920 x 1080 a 60 fps

1920 x 1080 a 60 fps PlayStation 4 (anche Pro) : 1920 x 1080 a 60 fps

: 1920 x 1080 a 60 fps Xbox Series X|S : 1920 x 1080 a 60 fps

: 1920 x 1080 a 60 fps Nintendo Switch (portatile) : 1280 x 720 a 30 fps

: 1280 x 720 a 30 fps Nintendo Switch (docked) : 1920 x 1080 a 30 fps

: 1920 x 1080 a 30 fps Steam: 1920 x 1080 a 60 fps

Konami precisa nella sua tabella riassuntiva che «i giochi originali (la versione PlayStation di Metal Gear Solid, la versione HD Collection di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3) sono stati up-convertiti per essere mostrati a queste risoluzioni». Viene negato, insomma, che non sia stato svolto alcun lavoro sul cofanetto.

Inoltre, viene precisato sui frame rate che «è possibile ottenere frame rate vari più alti», il che dovrebbe sicuramente fare piacere ai giocatori su Steam – anche perché vedere su PC dei giochi vecchi di quasi vent'anni bloccati al full HD e ai 60 fps è... curioso. «Alcuni fattori, come un alto numero di effetti durante il gameplay/le cutscene potrebbero causare un calo nel frame rate».

È assolutamente positivo il fatto che vengano confermati i 1080p su praticamente tutte le piattaforme all'infuori di Switch in portatile. È anche un peccato, però, che su nessuna console si raggiungano i 2160p nativi, considerando che siamo nella generazione del 4K.

Vedremo comunque come la trilogia si comporterà controller alla mano, quando sarà il momento di giocarci – il 24 ottobre prossimo. Per tutti gli approfondimenti sui suoi contenuti, che comprenderanno anche Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake e svariati altri bonus, fate riferimento al nostro articolo riassuntivo.

Nelle scorse ore, è stato anche confermato che Solid Snake e compagni sbarcheranno anche su PS4 nella stessa data in cui la Collection arriverà sulle altre piattaforme. Sulla console old-gen, però, non ci sarà nessuna release fisica, che invece per le altre console è possibile prenotare su Amazon.