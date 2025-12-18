Il mercato globale dei videogiochi continua a crescere e nel 2025 ha raggiunto un nuovo traguardo storico. Secondo i dati diffusi da Newzoo, i ricavi complessivi dell’industria hanno toccato quota 196,7 miliardi di dollari, registrando un aumento del 7,4% rispetto ai 183 miliardi dell’anno precedente. Una crescita solida, superiore alle previsioni iniziali, che conferma la centralità del videogioco nell’economia dell’intrattenimento contemporaneo.

Newzoo definisce il 2025 come un anno eccezionale, trainato da una combinazione di fattori difficilmente replicabile. Da un lato, un calendario fitto di titoli premium di grande richiamo, capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico globale. Dall’altro, il lancio di Nintendo Switch 2, che ha dato nuova linfa al segmento hardware e software, stimolando vendite e coinvolgimento. A completare il quadro, la straordinaria resilienza del mercato mobile, che continua a garantire volumi e stabilità anche in contesti economici incerti.

La crescita del settore, tuttavia, non riguarda soltanto i numeri. Durante il GamesBeat Next 2025, uno dei temi centrali del dibattito è stato il rapporto sempre più complesso tra industria videoludica e regolamentazioni globali. Secondo Carla Bedrosian di Xsolla, l’attenzione crescente verso normative su age-gating e tutela dei consumatori, soprattutto nel mobile, sta aprendo scenari inediti. Le nuove regole permettono infatti agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali proprietari, riducendo la dipendenza dagli store tradizionali e dalle commissioni del 30%.

Anche Diana Ovsepian di Sidley Austin ha sottolineato come la compliance non sia solo una questione etica o legale, ma coinvolga infrastrutture, data center, sostenibilità ambientale e persino rapporti con le comunità locali. Un ecosistema sempre più articolato, che richiede investimenti e pianificazione a lungo termine.

Per Emma Smizer, esperta di diritto dell’intrattenimento, il futuro dell’industria passa da una maggiore consapevolezza sull’età degli utenti e sulla sicurezza online. Questo scenario, se da un lato impone vincoli, dall’altro crea opportunità per nuovi servizi, aziende terze e organismi di autoregolamentazione.

Il messaggio finale è chiaro: il settore videoludico sta crescendo non solo in termini economici, ma anche di maturità. E proprio grazie alla sua natura flessibile e innovativa, come osserva Bedrosian, il gaming sembra particolarmente attrezzato per affrontare i cambiamenti normativi e trasformarli in nuove occasioni di sviluppo.