Il fenomeno Clair Obscur: Expedition 33 (qui la nostra recensione) continua a sorprendere l'industria videoludica, tanto che persino il suo stesso team di sviluppo fatica a spiegarsi l'incredibile successo ottenuto.

Il JRPG di Sandfall Interactive ha superato 5 milioni di copie vendute in appena cinque mesi dal lancio, conquistando nomination record ai The Game Awards 2025 e ridefinendo le aspettative per i giochi indie nel segmento dei giochi di ruolo a turni.

In un'intervista a Radio Times Gaming dopo i Golden Joysticks, il creative director Guillaume Broche ha ammesso candidamente che nessuno all'interno dello studio aveva previsto dimensioni simili per un progetto nato con ambizioni contenute.

La dichiarazione di Broche riassume perfettamente lo stupore del team: "Prima del lancio non doveva diventare una cosa grossa. Pensavamo tutti sarebbe stato un bel gioco, non un fenomeno".

Il director ha confessato che l'intero studio sta ancora cercando di metabolizzare quanto accaduto, definendolo un momento surreale in cui "nessuno capisce davvero cosa sta succedendo".

Il feedback ricevuto dalla community ha sorpreso per intensità e calore, trasformando quella che doveva essere una produzione di nicchia in un caso di studio sul rapporto tra autenticità creativa e risposta del pubblico.

Anche Ben Starr, doppiatore del protagonista Verso, ha confermato questa percezione durante la stessa intervista. L'attore ha sottolineato come Clair Obscur: Expedition 33 non fosse stato concepito come blockbuster, ma come "un gioco onesto" che ha conquistato i giocatori proprio per la sua genuinità.

Starr ha raccontato che il team si scambia messaggi increduli guardando i numeri delle vendite, definendo la situazione "semplicemente assurda" in senso positivo, quasi uno scherzo della realtà che continua oltre ogni aspettativa ragionevole.

Il lancio strategico su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S avvenuto il 24 aprile, accompagnato dalla disponibilità day-one su Xbox Game Pass, ha certamente contribuito alla diffusione capillare del titolo. Sandfall Interactive non si è fermata ai successi commerciali e di critica, continuando a supportare attivamente il titolo.

L'aggiornamento 1.4.0 ha introdotto funzionalità richieste dalla community come l'opzione Battle Retry, che consente di riprovare gli scontri senza dover ricaricare i salvataggi, oltre a numerosi miglioramenti alla qualità della vita, ottimizzazioni grafiche e correzioni di bug.

Questo approccio post-lancio dimostra l'impegno dello studio nel perfezionare l'esperienza, rafforzando ulteriormente il legame con una fanbase sempre più appassionata.